國際教育及職業展周六日舉行　提供二千職位空缺　設即場面試

踏入畢業季，打頭陣的「第30屆香港國際教育及職業展」將於本周六、日（6至7日）在會展中心舉行。展會分為「海外及內地升學區」、「本地升學區」，以及「職業廣場」三大展區，雲集超過20個國家及地區逾1,000間大專院校、教育機構和升學顧問，提供各類課程及職業資訊。



另外，展覽有超過50家企業和機構將齊聚「職業廣場」提供逾2,000間職位空缺，包括五大紀律部隊、海洋公園、各大銀行、保險公司及地產發展商等，部分更設即場面試。



廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆表示，大會安排了超過40場名人專家講座，涵蓋多個熱門和實用主題。（洪芷菁攝）

設三大展區 職業廣場設即場面試

踏入畢業季，「第30屆香港國際教育及職業展」將於7月6日至7日在會展中心 5G 展覽廳舉行。展會分為「海外及內地升學區」、「本地升學區」，以及「職業廣場」三大展區，有超過20個國家及地區逾1,000間大專院校、教育機構和升學顧問，提供基礎課程、大學本科、研究生課程、職業訓練、專業資格認證及短期進修課程等資訊，以滿足不同教育程度的學生及在職人士的需求。

入場人士還有機會與不同行業的專家交流，深入了解各行業的發展前景、入行資格及途徑，幫助他們做好職涯規劃。此外，超過 50家企業和機構齊聚「職業廣場」，提供逾2,000個職位空缺，包括五大紀律部隊、海洋公園、各大銀行、保險公司及地產發展商等，部分更設即場面試。

廠商會會長盧金榮表示，面對市民「北上消費」熱潮，廠商會將投放更多資源，創造多層次的消費體驗，吸引市民及旅客入場。（洪芷菁攝）

超過40場名人專家講座 設免費履歷諮詢服務

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆表示，由科技帶動的產業轉型席捲全球，並正重塑就業市場結構，因此大會安排了超過40場名人專家講座，涵蓋多個熱門和實用主題，協助入場人士緊貼最新的升學及人力市場動態。

此外，展會設有免費履歷諮詢服務，無論是職場新鮮人，抑或是希望在事業尋求突破的在職人士，都可找專家即場指導，製作和潤飾個人履歷，助他們取得心儀的職缺，例如資料是否齊全、設計排版是否清晰等。

盧金榮：創造多層次消費體驗應對北上熱潮

此外，今年廠商會的展覽活動主題還包括「第4屆工展會購物節」、「第11屆香港美食嘉年華」，以及「第58屆工展會」。廠商會會長盧金榮表示，面對市民「北上消費」熱潮，廠商會將投放更多資源，創造多層次的消費體驗，吸引市民及旅客入場。

他續指，隨着香港積極落實「無處不旅遊」理念，發展盛事經濟，相信可以與廠商會各展會產生相輔相成的效果，並希望當局加強推廣「展會+旅遊」項目，為香港創造更長遠、可持續的經濟效益。

「第30屆香港國際教育及職業展」詳情：



日期：2024年7月6至7日（星期六至日）

地點：香港會議展覽中心5G展覽廳（地址：香港灣仔博覽道一號）

開放時間：早上11時至下午6時

主題區：「海外及內地升學區」、「本地升學區」及「職業廣場」三大展區

入場費： 免費

