第二屆香港高等教育展深圳舉辦　助陸港院校交流、內地生來港學習

本月18日，第二屆香港高等教育展暨首屆香港中小幼教育展在深圳會展中心盛大開幕。展會以「走進灣區，看中國；走近香港，看世界」為主題，旨在為廣大內地及新赴港家庭提供香港院校資訊，找準未來發展方向，同時為香港院校搭建與內地交流互通的平台。



本次教育展由香港教科文組織主辦，香港海島教育承辦，香港教育政策關注社協辦，並獲香港中聯辦、深圳市教育局、廣東省粵港澳大灣區文化教育交流中心、粵港澳大灣區教育發展協會、聖道百卉書院及百卉九江書院的特別支持。

在開幕禮上，本次展會策展人、聖道百卉書院校董及香港海島教育集團創始人蔡讚揚先生代表主辦方致歡迎辭，他表示今次教育展是內地規模最大的香港主題教育展，展會的成功舉辦，將進一步推動粵港澳大灣區的教育交流融合與發展。

香港中聯辦處長余新捷、前香港教育局局長吳克儉GBS太平紳士、深圳市福田區教育局代表賴運添先生、香港教師會會長及香港考評局副主席邱少雄校長MH、九龍地域校長聯會主席郭文坤校長、香港立法會議員朱國強校長、前香港島校長聯會主席方仲倫校長MH、前香港入境事務處助理處長現任仁濟醫院行政董事局行政總裁梁偉光先生IDSM, IMSM以及大灣區100多位大學中學小學和幼稚園校長、教授和名師出席了此次盛會。

在大灣區教育名家高峰論壇環節，大灣區教育界專家學者圍繞香港教育的獨特優勢、人才政策以及香港中學文憑考試（HKDSE）的獨特優勢等主題進行了深入分享。由本次香港高等教育展策展人蔡讚揚和香港教育政策關注社主席張民炳主持的圓桌論壇，聚焦從香港教育看大灣區教育的融合與發展，各位專家學者從不同視角分享己見，為區域教育合作與發展提出了寶貴的見解和建議。

此外，活動也見證了西安電子科技大學杭州研究院與香港教科文組織的戰略合作簽約儀式，這標誌著大灣區在教育領域的合作將進一步深化。

參與此次展會的香港中文大學院校代表表示，期望能透過此次展會吸引更多優秀的內地學生來香港學習，為大灣區的教育事業和人才發展貢獻力量。

據悉，本次展會吸引了超過3000組家庭約10000人次參展，無論是參展院校數量還是參展人數，都是內地之最。此次活動的成功舉辦，不僅展示了大灣區教育的蓬勃發展態勢，更推動了區域教育資源的共用與互補，助力灣區教育互聯互通建立專業平台。大會表示，期待看到更多這樣的活動，為大灣區乃至全國的教育事業發展貢獻智慧和力量。