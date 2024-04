香港高等教育展5月深圳舉行　策展人：港教育如「寶藏」應走出去

去年4月,由香港教科文組織主辦、海島教育承辦的「首屆香港高等教育展」在深圳舉辦,為萬千內地學子家庭提供升學資訊。近年來,港府推出高端人才通行證計劃、資本投資者入境計劃,以及增加優秀人才入境計劃名額,令赴港升學(包括中小學、幼稚園)的需求水漲船高。為此,香港教科文組織聯合香港教育政策關注社,將於今年5月18日在深圳市紅山中學舉辦「第⼆屆香港高等教育展」暨「首屆香港中小幼教育展」,活動獲百卉九江書院、聖道百卉書院支持。



周四(11日),有關教育展的新聞發布會於香港舉行。香港教科文組織理事長、香港高等教育展策展人、海島教育創始人蔡讚揚表示,香港教育猶如「寶藏」,但以往卻甚少平台面向內地家庭推廣,冀望香港院校能藉今次展覽「走出去」。



發布會周四上午於百卉九江書院舉行,出席嘉賓包括前香港教育局局長吳克儉GBS太平紳士,粵港澳大灣區教育發展協會會長關俊華,前香港入境事務處助理處長、現仁濟醫院行政總裁梁偉光,以及一眾參展香港院校的代表。

會上介紹,是次教育展以「走進灣區,看中國;走近香港,看世界」為主題,旨在為廣大內地及新赴港家庭提供擇校資訊,找準未來發展方向,同時為香港院校搭建展示自身特色與優勢的平台,幫助學校廣納生源。

展覽預計將有接近100所香港學校代表參展,逾3000組家庭、1萬人次參加,網絡覆蓋預計超過60萬人。

策展人蔡讚揚表示,以往卻較少平台專門面向內地家庭宣傳香港教育,而去年首屆的嘗試,卻收穫到非常熱烈的回應,甚至有人專門從北京、上海甚至海外前來參加。他以「寶藏」來形容香港教育,指國際化的優勢依然存在,並提到內地與香港教育之別,就是香港教育的多元化,故即使身邊有聲音稱其「燒錢」,仍認為十分值得去推廣。

蔡讚揚認為即使「燒錢」,香港教育仍認為十分值得去推廣。(主辦方提供)

可是,近年來不少學校面臨收生不足而被「殺校」的問題,令許多人數十年來的心血付之一炬。蔡讚揚稱,今次教育展的初衷非常簡單,就是搭建一個平台,讓本港院校,不論大學還是中小學、幼稚園,能通過活動,在前期和後期都有一個曝光的機會,並助其在迅速的網絡世界覆蓋更多的目標群體。

他又鼓勵在場院校要「走出去」,指每間學校都有自身的特色與使命,不能只是讓內地學子認識香港,也是借機讓他們了解到香港的多元化,同時讓外界知道香港發展成國際教育樞紐的可能性及潛質。

對於內地生在升學過程中最常遇到的困難,蔡讚揚表示,「信息差」是一個很重要的問題,因兩地教育制度、招生流程有別,但內地學子得到的資訊卻往往有限甚至不準確,從而導致錯失報校的時機或機會。因此透過活動,能讓家長獲取更精準的升學資訊。與此同時,許多家長關心香港的大環境,擔心子女遇上語言、融入甚至歧視、安全的問題,而藉着活動,學校能告知他們校方就支持新來港人士的配套,從而增強對方對升學的信心。

與去年不同,今年展覽將新增中小幼教育展。蔡讚揚解釋,過去一年,大量家長及學生都主動查詢關於香港中小幼教育的資訊,他們多為移民身份或正在申請簽證,這些來港家庭中,很多正是出於對子女教育的考量,而香港多元化的教育環境亦為他們提供了更多選擇,甚至許多內地學校都希望與香港同業建立關係。

因此,他希望能藉是次展會把香港中小幼教育推廣給大灣區的朋友,同時予兩地業界作交流。

蔡讚揚並提到,這個世界有「二八定律」,即有20%的因素影響80%的結果,身為教育工作者或教育界的同仁,理應努力成為那20%,令社會整體變得更美好。

吳克儉則表示,現時亞太區排名最頂尖的大學並不在香港,但是以創科的環境成熟度而言,香港卻排名全球第二,僅次於美國,香港也是唯一一個擁有5間世界排名前一百大學的城市,故香港有其優勢與強項,同學們選擇香港有其好處。

吳又指,前來香港的高才、優才、專才中,有40%是因為孩子未來的教育。他引述名言「to understand, and to be understood」(要去了解,亦要嘗試被了解),鼓勵香港的高校、中小幼學校多做「被了解」的一環,同時希望提供一個好的平台,讓出席的人能夠對香港教育多一點了解。

他最後表示,香港沒有天然資源,唯有人才,讓人才得以發揮,不但令香港得益,也令國家得益,「香港所長,國家所需」,呼籲業界能多加努力。