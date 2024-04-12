香港高等教育展5月深圳舉行　策展人：港教育如「寶藏」應走出去

去年4月，由香港教科文組織主辦、海島教育承辦的「首屆香港高等教育展」在深圳舉辦，為萬千內地學子家庭提供升學資訊。近年來，港府推出高端人才通行證計劃、資本投資者入境計劃，以及增加優秀人才入境計劃名額，令赴港升學（包括中小學、幼稚園）的需求水漲船高。為此，香港教科文組織聯合香港教育政策關注社，將於今年5月18日在深圳市紅山中學舉辦「第⼆屆香港高等教育展」暨「首屆香港中小幼教育展」，活動獲百卉九江書院、聖道百卉書院支持。



周四（11日），有關教育展的新聞發布會於香港舉行。香港教科文組織理事長、香港高等教育展策展人、海島教育創始人蔡讚揚表示，香港教育猶如「寶藏」，但以往卻甚少平台面向內地家庭推廣，冀望香港院校能藉今次展覽「走出去」。



發布會周四上午於百卉九江書院舉行，出席嘉賓包括前香港教育局局長吳克儉GBS太平紳士，粵港澳大灣區教育發展協會會長關俊華，前香港入境事務處助理處長、現仁濟醫院行政總裁梁偉光，以及一眾參展香港院校的代表。

會上介紹，是次教育展以「走進灣區，看中國；走近香港，看世界」為主題，旨在為廣大內地及新赴港家庭提供擇校資訊，找準未來發展方向，同時為香港院校搭建展示自身特色與優勢的平台，幫助學校廣納生源。

展覽預計將有接近100所香港學校代表參展，逾3000組家庭、1萬人次參加，網絡覆蓋預計超過60萬人。

策展人蔡讚揚表示，以往卻較少平台專門面向內地家庭宣傳香港教育，而去年首屆的嘗試，卻收穫到非常熱烈的回應，甚至有人專門從北京、上海甚至海外前來參加。他以「寶藏」來形容香港教育，指國際化的優勢依然存在，並提到內地與香港教育之別，就是香港教育的多元化，故即使身邊有聲音稱其「燒錢」，仍認為十分值得去推廣。

蔡讚揚認為即使「燒錢」，香港教育仍認為十分值得去推廣。（主辦方提供）

可是，近年來不少學校面臨收生不足而被「殺校」的問題，令許多人數十年來的心血付之一炬。蔡讚揚稱，今次教育展的初衷非常簡單，就是搭建一個平台，讓本港院校，不論大學還是中小學、幼稚園，能通過活動，在前期和後期都有一個曝光的機會，並助其在迅速的網絡世界覆蓋更多的目標群體。

他又鼓勵在場院校要「走出去」，指每間學校都有自身的特色與使命，不能只是讓內地學子認識香港，也是借機讓他們了解到香港的多元化，同時讓外界知道香港發展成國際教育樞紐的可能性及潛質。

對於內地生在升學過程中最常遇到的困難，蔡讚揚表示，「信息差」是一個很重要的問題，因兩地教育制度、招生流程有別，但內地學子得到的資訊卻往往有限甚至不準確，從而導致錯失報校的時機或機會。因此透過活動，能讓家長獲取更精準的升學資訊。與此同時，許多家長關心香港的大環境，擔心子女遇上語言、融入甚至歧視、安全的問題，而藉着活動，學校能告知他們校方就支持新來港人士的配套，從而增強對方對升學的信心。

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與去年不同，今年展覽將新增中小幼教育展。蔡讚揚解釋，過去一年，大量家長及學生都主動查詢關於香港中小幼教育的資訊，他們多為移民身份或正在申請簽證，這些來港家庭中，很多正是出於對子女教育的考量，而香港多元化的教育環境亦為他們提供了更多選擇，甚至許多內地學校都希望與香港同業建立關係。

因此，他希望能藉是次展會把香港中小幼教育推廣給大灣區的朋友，同時予兩地業界作交流。

蔡讚揚並提到，這個世界有「二八定律」，即有20%的因素影響80%的結果，身為教育工作者或教育界的同仁，理應努力成為那20%，令社會整體變得更美好。

吳克儉則表示，現時亞太區排名最頂尖的大學並不在香港，但是以創科的環境成熟度而言，香港卻排名全球第二，僅次於美國，香港也是唯一一個擁有5間世界排名前一百大學的城市，故香港有其優勢與強項，同學們選擇香港有其好處。

吳又指，前來香港的高才、優才、專才中，有40%是因為孩子未來的教育。他引述名言「to understand, and to be understood」（要去了解，亦要嘗試被了解），鼓勵香港的高校、中小幼學校多做「被了解」的一環，同時希望提供一個好的平台，讓出席的人能夠對香港教育多一點了解。

他最後表示，香港沒有天然資源，唯有人才，讓人才得以發揮，不但令香港得益，也令國家得益，「香港所長，國家所需」，呼籲業界能多加努力。