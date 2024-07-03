禁水煙加味｜醫衞局指水煙或致門戶效應染上煙癮　表明會列入規管

政府上月提出短中長期的控煙計劃，短期措施包括禁止自用電子煙、禁止加味煙，但未有列明加味水煙是否亦為規管之列。醫衞局回覆議員質詢時指，政府禁止於煙草產品中加入味道的建議，亦禁止在作為傳統煙草產品之一的水煙中加入其他味道，防止水煙成為煙草商另一個引誘市民特別是女性和年輕人上癮成為煙民的手段。



醫衞局指水煙或致門戶效應染上煙癮 表明會列入規管。（資料圖片/岑卓熹攝）

醫衞局在回覆質詢時亦有提到，留意到加入味道的水煙近年漸見普遍。港大青少年戒煙熱線的研究顯示，25歲或以下的青少年吸煙者曾吸食水煙的比率由2016/18年度的36%上 升至2020/22年 度的45%。

局方指出，水煙的危害比一般煙支更大，水煙煙草和助燃炭在燃燒時均會釋放大量有毒物質包括致癌物，亦同樣釋出有害二手煙，更會產生大量一氧化碳。吸食一小時水煙的煙霧吸入量，可達一支捲煙的100至200倍，使用者接觸到的一氧化碳和尼古丁量分別是一支捲煙的9倍和1.7倍，而持續使用水煙會使身體產生尼古丁依賴,更有機會造成「門戶效應」，令本來不吸煙的人士透過水煙染上吸食傳統煙的習慣。

醫衞局強調，政府禁止於煙草產品中加入味道的建議，亦禁止在作為傳統煙草產品之一的水煙中加入其他味道，防止水煙成為煙草商另一個引誘市民特別是女性和年輕人上癮成為煙民的手段。

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至於過去五年完稅煙數量及稅收，局方指出，比較疫情前後即2023年比對2019年,完稅煙數目的下降幅度與同期吸煙率下降幅度相若 。去年年完稅煙數量為29億支及稅收為 66億元。