樂善堂戒煙計劃成功戒煙及減煙率達 69.5 %　增WhatsApp戒煙輔導

第四期 「愛．無煙」前線企業員工戒煙計劃，於年頭已接受企業報名，截至目前為止，已有70間企業參與。樂善堂預料，今期參與計劃的企業將超出去年數字；新一期計劃亦將會加入不同元素，為參與計劃人士的個別行業特質及背景提供適切支援。

樂善堂自2013年起推行 「愛．無煙」前線企業員工戒煙計劃，第三期計劃參與企業共92間，接受戒煙服務的前線員工達801人。

第三期減煙及戒煙率達七成

是次計劃由香港大學護理學院助理教授王文炳負責研究成效，他表示，計劃一共追訪68名女性及733名男性，共801位平均年齡為36歲的吸煙僱員，參與者以物流管理、建築業、金融業等為主。在12個月跟進期內，成功協助吸煙者戒煙及減煙比率達 69.5 %。

樂善堂醫務經理吳澤恒（圖中）指，第四期計劃已於今年年頭接受報名，現已有70間企業報名參與。（曾凱欣攝）

初次以WhatsApp加強戒煙輪導

王文炳指，第三期計劃初次增設新的WhatsApp輔助渠道，計劃又以兩種不同的戒煙輔導服務進行，第一種為戒煙人士提供個人化WhatsApp 交流，第二種則以基本健康講座及定期短訊 SMS 提示為主。

Whatapps 能翻查對話紀錄 強化戒煙信念

結果顯示，有使用 WhatsApp 與輔導員交流的參與者成功戒煙率，比沒有用新渠道交流的參與者多出 1.4 倍。成功戒煙的參與者認為，工作關係導致不能時刻接聽電話，透過Whatapps 交流讓他能隨時翻看及回覆，翻查以往的對話紀錄更能強化其戒煙信念。

吸煙40年的劉志成（圖中），在計劃下終成功戒煙，更被獲頒成功戒煙證書。（曾凱欣攝）

吸煙40年 終成功戒煙

參與計劃成功戒煙的劉志成，曾任高級駐地盤工程師，於去年退休。他提到，高峰期時每日吸食多達40支煙，最終透過「愛．無煙」計劃終成功戒煙。及後，計劃團隊與劉生進行尼古丁口水測試，更被獲頒成功戒煙證書。

劉志成提到，自己本身患有高血壓，戒煙及多做運動後，血壓讀數有明顯改善，現已不用再服用血壓藥。他認為，要由每日吸食40支煙減至完全戒煙並不容易，最重要是循序漸進，逐步減少每日的吸煙量。

第四期計劃已接近報名 首加入嶄新元素

樂善堂醫務經理吳澤恒指，第四期計劃已於今年年頭接受報名，現已有70間企業報名參與，計劃為期兩年至 2020 年 12 月止。他預料，今期參與計劃的企業會超出去年數字，又期望日後可擴大資助金額，令更多人受惠。

樂善堂提到，新一期計劃將加入不同元素，包括為參與者的個別行業特質及背景提供適切支援、增設Whats App 互動、開設 Whats App 群組，讓戒煙成員交流和互相支持等；亦會在新一期講座内容上會增設電子煙等新型煙草產品作主題，釐清吸食新型煙草產品的謬誤。