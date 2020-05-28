衞生署：吸煙者新冠肺炎重症風險高逾兩倍　食水煙增社交傳播

5月31日是世界無煙日，衞生署控煙酒辦公室今日（28日）宣布今年戒煙活動的主題為「吸煙與癌症」，並在記者會中根據文獻指出，吸煙者惡化成重症的風險，比非吸煙者高1.4至2.4倍，以及吸食水煙促使新冠肺炎在社交場合中傳播。

封螢指，根據最少七項綜合文獻研究指出，吸煙者感染新冠肺炎後惡化成重症的風險，比非吸煙者高1.4至2.4倍。（歐陽德浩攝）

衞生署控煙酒辦公室主任封螢指，《世界衞生組織5月11日關於煙草與2019冠狀病毒病的聲明》中，與不吸煙者相比，感染新冠病毒的吸煙者有更高風險成為重症和死亡。

吸煙者感染肺炎惡化風險高1.4至2.4倍

根據中國、美國、韓國（南韓）最少七項綜合文獻研究指出，吸煙者感染新冠肺炎後惡化成重症的風險，比非吸煙者高1.4至2.4倍。封螢說，吸煙者亦有較多機率患上慢阻肺病、心血管疾病、糖尿病等，而以上慢性疾病患者，同樣有較高的機率惡化成重症。

她又指，因疫情持續數個月，許多研究仍未公布，推斷研究來不及詳細詢問重症患者的吸煙史，認為數據有風險被低估。

世衞於三月指出吸食水煙可促使新冠肺炎在社交場合中傳播。（資料圖片／岑卓熹攝）

水煙器具難消毒 增傳播風險

世衞於三月指出吸食水煙可促使新冠肺炎在社交場合中傳播，封螢解釋，因水煙器具組件如喉管及水盆，在每次使用後難以徹底消毒，適合微生物滋生及傳播，而過往的研究已發現，吸食水煙增加感染疱疹、肺癆及丙型肺炎等傳染病的風險。

早前法國傳媒報道指，法國一個地方公共衞生部門收集將近500名患者的吸煙狀況，考慮年齡和性別兩個因素，發現吸煙者患上新冠肺炎的機率降低八成，住院的機率亦降低了七成半。