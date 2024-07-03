日本新銀紙今發行　遊客付＄注意：還有ATM便利店機器未能辨認

日本7月3日發行新版紙鈔，對此，旅日達人林氏璧也特別發文提醒大家，日本新紙鈔發行後，舊紙鈔還是可使用，「反而是新紙鈔有可能碰壁」。

日本於2024年7月3日發行的新版紙鈔（npb.go.jp）

日本於2024年7月3日發行的新版紙鈔（npb.go.jp）

日本於2024年7月3日發行的新版紙鈔（npb.go.jp）

高達70%以上自動販賣機不能使用日本新紙幣 餐廳食券機亦有半數無法用

日本旅遊用新鈔票注意 部分便利店、自動販賣機仍不能使用新紙幣（01製圖）

點圖放大閱讀：

+ 17

林氏璧於14日在Facebook專頁「日本自助旅遊中毒者」發文表示，日本在7月3日進行20年來首度換發新紙鈔，業者為了因應新紙鈔，正在更換補票機、售票機等設備，或是更新機器的系統：

但目前看來，有些地方會來不及，可能會遇到新紙鈔無法使用的窘境。

林氏璧引述日本放送協會（NHK）於6月3日的報道，指出根據日本財政部五月的調查，不同行業在7月3日預計可使用新鈔的完成度，分別是：

金融機構的ATM90%以上；

電車的自動售票機，便利店和超市收銀機80%至90%；

投幣式停車場和餐廳的食券機約50%；

飲料自動販賣機約20%至30%。



【延伸閱讀】原來日本購物可以講價？網民分享成功故事 Dyson吸塵機都有得平

【延伸閱讀】原來日本購物可以講價？網民分享成功故事 Dyson吸塵機都有得平（01製圖）

點圖放大閱讀:

+ 18

林氏璧表示，位於東京大田區的一家公司從製造商那裏購買可以讀取新鈔票的自動售票機，並將其出售給餐館和地方政府，每月售出約100部，一部約70萬至200萬日元，自3月左右以來，一直供不應求。

平常從下單到發貨通常需要一個月，現在大約需要三個月甚至更久，目前他們收到的訂單中大約只出貨了一半，因此很多店家趕不上7月3日：

某間擁有17萬部以上飲料自動販賣機的大手企業表示，要全部更新為可以使用新鈔，可能需要兩年。

【延伸閱讀】長輩去日本旅行被屈錢？內行人揭商店潛規則 招牌有呢行字要留神

【延伸閱讀】長輩去日本旅行被屈錢？內行人揭商店潛規則 招牌有呢行字要留神

點圖放大瀏覽：

+ 17

林氏璧提到，日本財務大臣鈴木也在6月3日強調，「目前流通的日本紙幣在發行新日本紙幣後，仍可以無限期地繼續使用」，提醒民眾舊鈔可以永久通用，不用擔心。

反倒是拿到新鈔，有可能出現無法使用的狀況，所以現階段還不如準備著舊鈔就好。

不過林氏璧也說明，其實近來去日本自己已經愈來愈少遇到一定只能使用現鈔的地方了，「PayPay、Quic Pay、SUICA、信用卡輪流上陣，好少需要拿出現金呀，但當然去日本旅行還是應該準備一定現金以備不時之需」。

延伸閱讀：

大水狂淹4天！部南這地區「30年沒淹過水」竟因建商施工堵住排水

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】