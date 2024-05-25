訪港旅客人均消費遠低新加坡　楊潤雄：旅遊業界要適度求變

有調查指旅客在新加坡人均消費額約1.5萬元，但到港旅客則只有約4,000元，文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，已提醒業界要適度求變，須有新產品令旅客願意消費，又稱香港與內地接壤，部份內地客不過夜或逗留時間短，令到港旅客人均消費較其他地區有差別。



周邊城市競爭力強 倡旅遊業多思考如何吸客

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（25日）在電台節目，回應到港旅客的人均消費遠低於到新加坡旅客時稱，旅客是否消費，視乎旅遊業能否適度改變，「如果仲賣緊過往賣開嘅嘢，餐飲業無新變化時，客人嚟到都講試過、興趣無咁大。」

他表示，之前到北京與港澳辦主任夏寶龍回面時，對方提到香港一定要變，認為旅遊業也適用，之後曾與業界討論問題，呼籲業界要多思考如何吸引旅客，「旅客現時希望得到咩，周邊城市競爭好強，啲人畀到旅客啲咩感受。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片/黃浩謙攝）

港旅客多內地人 兩地鄰近未必須過夜

楊潤雄指出，業界也明白需要改變，有個別特色餐廳經常大排長龍，反映需在求變下，把握到市場脈博，才會令旅客消費額一路提高。

他又稱，香港旅客大部份來自內地，地理上與內地接壤，部份內地客未必過夜，留港時間也不會太長，令遊客人均消費較其他地區有差別，但總體而言，對旅遊發展有信心，強調業界要同心合力。

至於「無處不旅遊」概念，楊潤雄稱是一個鼓勵，形容香港遍地是寶，能吸引旅客，重點是能否發掘地點，並且提供配套，亦要注意會否太難前往或太擠迫，未能提供好的旅遊體驗，更要考慮對居民造成影響。