殯儀經紀涉向傳道人提供3千元要求合作　又稱牧師和尚都會收

住安老院的長者生前曾叫教友代辦身後事，長者離世後，女傳道人與兩名教友到院舍欲辦後事時，職員卻稱已有人處理，並提供殯儀公司資料。傳道人等到殯儀公司，一名殯儀經紀涉給她3千元，並提意「合作」，又說：「牧師、神父、和尚都會收回佣。」傳道人沒有理會。廉署調查後控告一名殯儀經紀提供利益，他否認指控，案件今(3日)在九龍城法院開審。



被告翟國雄（42歲），為念親恩銷售代理，被控一項向代理人提供利益罪。

被告翟國雄否認提供利益罪，在九龍城法院受審。(朱棨新攝)

長者生前交下3.5萬給教友辦後事

控辯雙方同意案情指，涉案長者黃振瑞居於安老院，他生前把3.5萬元交予基督教豐盛生命堂教友黃雅麗和羅惜鳳，委託二人替他安排身後事，黃振瑞去年3月6日離世。

殯儀公司職員供3千回佣稱可以合作

該教會的傳道人劉淑蓮供稱，她知道黃振瑞去世後，同日下午與他生前交托的兩名人士，即黃雅麗和羅惜鳳，一同到安老院，打算取回其物品。惟安老院職員告稱，已把黃的身份證交給殯儀公司職員，並提供念親恩的卡片。劉和黃雅麗便到該殯儀公司，一名男子卻向她們提供3000元回佣說：「牧師、神父、和尚都會收回佣。」又說：「個個爭住去做。」該男子又稱「可以合作」，但劉和黃雅麗拒絕。

被告否認提供回佣但有提合作

被告遭廉署拘捕後在錄影會面稱，獲安老院方面告知，死者沒有親屬，著他處理其身後事。他指安老院授權他工作的殯儀公司處理，並把黃的身份證交給他。死者的教友同日致電被告，指有其他殯儀公司會處理黃的身後事。該兩名教友之後到被告的殯儀公司，並取回黃的身份證。被告否認提供回佣，但承認有提出合作，但教友未有理會。

傳道人未能認出被告

辯方在中段陳詞指，傳道人等證人未有認出被告，她們在去年3月6日見過提供回佣的男子，被告在錄影會面稱他在3月7日見過教友。辯方指，若法庭以此裁定傳道人見過的人是被告並不穩妥。

裁判官聽取陳詞後，裁定被告表證成立。案件押後至明天進行結案陳詞，裁判官並指明天下午或可裁決。

案件編號：KCCC820/2024