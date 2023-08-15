新界法醫學大樓殯儀從業員涉協調招攬生意　競委會今早突擊調查

競爭事務委員會今日（15日）表示，早前接獲情報指，有殯儀從業員於新界（沙田）法醫學大樓協調如何招攬生意，在初步調查和分析後，認為法醫學大樓內有可能存在殯儀業從業員瓜分市場的可能，故今早突擊訪查大樓，進一步調查殯儀從業員涉嫌瓜分市場，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。



8月15日，競爭事務委員會突擊訪查新界法醫學大樓，調查大樓內殯儀從業員招攬生意、涉嫌瓜分市場，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。（競委會圖片）

新田（沙田）法醫學大樓為重置後的富山公眾殮房，競委會指，接獲情報後，已就個案作詳盡資料搜集及分析，以及曾到現場視察，認為法醫學大樓內有可能存在殯儀業從業員瓜分市場的可能，希望透過早上的突擊訪查，進一步搜集與個案相關的資料，包括向在場的殯儀業從業員，以及於法醫學大樓的工作人員了解情況。

當局指，個案仍在調查階段，期間會與相關部份保持聯繫，若有需要，將會樂意向有關部門提供意見，以防止反競爭行為發生。

競委會呼籲，可就個案或有關反競爭行為提供資料的殯儀從業員或市民，應盡快透過電話（3462 2118）、電郵（complaints@compcomm.hk）、郵遞或親臨競委會辦事處（必須預約），與競委會聯絡。而已牽涉入合謀行為的人士，則應盡快聯絡競委會申請寬待或提供合作（寬待熱線：3996 8010、電郵：leniency@compcomm.hk）。