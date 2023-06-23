炮台山住宅地舖展示紙紮公仔疑做殯儀生意　食環署證無牌正調查

炮台山油街一幢住宅大廈近日被揭發，有地舖擺滿紙紮公仔，如同開設「紙紮展覽」，招牌更列明是「殯儀有限公司」，疑似無牌經營殮葬商業務。食物環境衞生署今日（23日）表示，當局5月至今從未接獲所指店鋪有關殮葬商牌照的申請，當局周三（21日）已邀請該店的負責人協助調查，案件仍在調查中，強調無牌從事殮葬商業務或違反《公眾衞生及市政條例》，當局將會對違規情況執法。



炮台山油街一幢住宅大廈近日被揭發，有地舖擺滿紙紮公仔，如同開設「紙紮展覽」。（《東張西望》截圖）

4月開始展示紙紮品 包括「三缺一」麻雀

HOY電視節目《一線搜查》和TVB無線電視《東張西望》近日報道，炮台山油街一幢住宅大廈底層的商場內一間地舖，4月開始在店內放置大量紙紮祭品，包括「三缺一」麻雀、壽衣、金銀橋、紙紮大宅、紙紮公仔及寫上「奠」字的白燈籠等，令不少街坊感惶恐。

報道提到，店舖廚窗貼上「傳統紙紮文化」的大字，門外更掛起的招牌橫額，列明該店是「殯儀有限公司」，可提供「免費殯儀諮詢」，並附上聯絡電話，懷疑是非法經營殯儀業務。

炮台山油街一幢住宅大廈近日被揭發，有地舖擺滿紙紮公仔，如同開設「紙紮展覽」。（《東張西望》截圖）

食環署已邀店舖負責人協助調查

食環署今晚深夜發稿指，根據紀錄，當局由今年5月至今未曾接獲涉及店舖的殮葬商牌照的申請，食環署人員曾在周三（21日），根據店舖外所顯示的電話號碼聯絡有關負責人，並邀請他協助調查，當局仍在跟進有關個案和搜集證據，以確認是否有人無牌經營殮葬商業務，並會對任何違規情況積極採取執法行動。

食環署又提到，根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第92AB條的規定，除非根據並按照主管當局所發牌照的規定，否則任何人不得從事殮葬商業務；而根據《殮葬商規例》（第132CB章），殮葬商是指其行業或業務為承辦一切或任何與埋葬人類遺體有關的工作的人，包括喪禮指導人。