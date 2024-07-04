牙管會回應港大牙醫學院前院長言論　臨床培訓要求與學院共同磋商

撰文：歐陽德浩
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牙醫管理委員會評審指，港大牙醫學士課程存在結構問題，學生臨床培訓12年來未達標。早前港大牙醫學院前院長Thomas Flemmig（傅立明）接受《南華早報》訪問時表示，相關言論有損牙醫學院的聲譽。牙管會今日（4日）回應指，有必要作釐清事實，以正視聽，以維護公眾對香港牙醫業界的信心。

牙管會強調，課程中有關臨牀的經驗要求，並非由牙管會單方面或隨意制定，而是與學院共同磋商，又指課程評審要求質與量並重，臨牀經驗的量化要求，並非評審課程的唯一標準，亦會按其他評審要求，以評定課程的有效性。因此對傅立明的言論感到非常困惑和無奈。

香港大學牙醫學院。（港大牙醫學院圖片）
港大牙醫學院前院長反駁牙管會　批評指控臨床培訓不足無理據支持

政府修例擬強制本地牙科明年起畢業的學生，要在公營體系實習，事件掀起一連串風波，醫務衞生局更引述牙醫管理委員會評審，指港大牙醫學士課程存在結構問題，學生臨床培訓12年來未達標。港大牙醫學院前院長Thomas Flemmig接受《南華早報》訪問時表示，非常傷心見到相關言論損害牙醫學院的聲譽。

牙管會︰2019年已指出學院有必要提升學生臨牀培訓

牙管會表示，為保障香港牙醫專業水平，一向要求學院能確保全部本地牙科畢業生，有足夠的臨牀經驗處理不同病人。牙管會在2019年8月，向港大發出第二次評審報告中，已清楚指出，學院有必要提升學生的臨牀技能培訓及經驗，並提出具體的臨牀經驗要求。

即所有畢業生必須已接受所有基本牙科程序的教授、評估及考核，以及完成就不同類型病人的個案累積臨牀練習宗數。學院有責任按時提供量化資料，顯示所有畢業生達至臨牀經驗要求，作為有效佐證。

臨牀經驗要求非牙管會單方面或隨意制定

牙管會重申，上述的臨牀經驗要求，並非由牙管會單方面或隨意制定，而是與學院共同磋商，經參照海外文獻、因應不同地區的經驗和評審概念，以及本地課程設計所得，以確保切實可行。牙管會亦指，課程評審要求質與量並重，臨牀經驗的量化要求，並非評審課程的唯一標準，牙管會亦會按其他評審要求，以評定課程的有效性。

早已給予課程有條件許可應對新冠疫情

至於新冠疫情對臨牀教學的影響，牙管會充分明白，因此早已給予課程有條件許可，讓學院有時間糾正相關問題。而牙管會自2012年起數度評審，一直與學院保持溝通，檢討和解釋臨牀培訓等問題，以便學院跟進。

由於有關要求在結構和內容上，均沒有重大修改，牙管會對前院長傅立明有關臨牀經驗要求的理解及言論，以新冠疫情為由，作為未能達標的藉詞，感到非常困惑和無奈。

牙醫管理委員會主席李健民。（資料圖片／梁鵬威攝）

牙管會主席昨與學院署任院長會面

牙管會又指，主席已在昨日（3日）主動與學院署任院長會面，討論評審工作。牙管會將繼續與學院保持緊密聯繫，並持續跟進評審報告的建議，確保畢業生符合專業水平的要求。牙管會亦會與衞生署、學院、港大牙醫學士課程學生代表緊密合作，完善實習的各項安排，為牙科畢業生的專業職涯奠定良好基礎。

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