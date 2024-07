港大牙醫學院前院長反駁牙管會　批評指控臨床培訓不足無理據支持

政府修例擬強制本地牙科明年起畢業的學生,要在公營體系實習,事件掀起一連串風波,醫務衞生局更引述牙醫管理委員會評審,指港大牙醫學士課程存在結構問題,學生臨床培訓12年來未達標。香港大學牙醫學院院長Thomas Flemmig接受《南華早報》訪問時表示,非常傷心見到相關言論損害牙醫學院的聲譽。



他質疑牙管會制定的要求並沒有理據支持,亦沒有先進的牙科教育系統採納相關要求;他表示所有2023年畢業學生的實習已能滿足牙管會要求,與委員會主席李健民的說法有出入。



香港大學牙醫學院。(港大牙醫學院圖片)

香港大學牙醫學院開辦本港唯一牙醫學士學位課程,Thomas Flemmig首次回應事件,他表示牙管會在2019年對牙科畢業生在取得執業資格前訂立了治療項目和病人數量,當中包括治療至少50名名涉及五種由輕症到需要手術等不同類型的患者。除此,亦要求學生做至少20種牙科醫療程序,包括銀粉補牙。

他批評牙管會制定的要求並沒有任何理據支持,未見先進的牙科教育系統採納相關要求,甚至乎牙管會建議的一些醫療程序已並非現時大多牙醫會選擇,「牙管會沒有提供理據,我們也沒有在文獻中找到任何證據指定立數量要求後,可以證明學生的臨床能力。(There is no evidence, not provided by the Dental Council, nor that we can find it in the literature, that the quantitative requirement demonstrates clinical competence.)」

Thomas Flemmig續指,美國、英國、澳洲、紐西蘭以及歐洲大部分地區等許多先進國家和地區都沒有這樣的要求,而港大邀請了來自美國密歇根大學(University of Michigan)等的海外校外審查員來審查牙科課程,當他們得知要對學生畢業有數量要求治療項目和病人數量時,均感到很驚訝,「他們均指『注重質量,而不是數量』。(They threw their hands up in the air and said ‘focus on quality, not quantity’)」

牙醫管理委員會主席李健民。(梁鵬威攝)

此外,Thomas Flemmig又指新冠肺炎疫情影響學生的臨床教學,並使學生難以滿足委員會對最低治療患者數量的要求,但強調所有2023年畢業學生的實習已能滿足牙管會要求,與委員會主席李健民的說法有出入。他又驚訝,雖然政府多次批評牙科生缺乏臨床經驗,惟同時目前提案又容許實習生可以獨立工作。

被問到為何至今才回應事件,Thomas Flemmig解釋大學不想干預牙醫註冊修訂的立法程序,而大學歡迎實習的提案,認為實習的定位是培訓介乎於學士學位畢業生和碩士課程專業培訓之間的能力水平。