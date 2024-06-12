牙科生實習｜牙管會：已直接向港大生介紹評審　將續商討完善安排

針對本港牙科學生的實習爭議，香港牙醫管理委員會今日（12日）表示，牙管會主席李健民早前主動去信香港大學，要求與牙科生直接會面，並獲學院安排於本月6日進行，以介紹牙管會對課程的評審工作。



牙醫管理委員會主席李健民（梁鵬威攝）

牙管會指出，因應社會對牙管會評審課程的討論，以及港大牙科生提出的關注，牙管會6日已與港大不同年級的牙科生會面，讓他們更全面、及時和準確地，了解會方對課程的評審工作，以及過去的評審結果，使他們更能清楚掌握課程的學習和練習重點，有效提升牙科專業技能。

此外，李健民昨日（11日）亦出席了由牙管會、衞生署，以及與港大牙醫學院包括牙醫學士課程學生代表組成的專責小組的最新一次會議，商討擬議實習安排的細節。牙管會將繼續參與專責小組的討論，以期吸納同學意見，盡早完善實習的各項安排。

牙管會表示，期望牙醫業界與牙科生能同心協力，以服務社群為目標，共同努力為公眾提供高水平的優質牙科服務。

政府修例擬強制本地牙科生明年畢業的學生要在公營體系實習，醫務衞生局引述牙管會評，指摘港大牙醫學士課程存在結構問題。（港大牙醫學院網頁）

政府早前提出修訂《牙醫註冊條例》，料最快明年強制本地培訓牙科生要在公營醫療系統實習最少1年。醫務衞生局並引述牙醫管理委員會評審，指港大牙醫學士課程存在結構問題，港大牙科生代表5月23日發公開信，指課程的臨床培訓配額制度及評估標準均按牙管會建議訂立，去年畢業生全數達至牙管會臨床訓練標準。

不過，牙管會主席李健民5月24日指出，達標準說法並不準確，強調臨床經驗非培訓的全部，指會方評核要求分兩個部份，包括基本步驟和對每個項目類別有特定要求。