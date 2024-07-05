38歲女涉分手後赴前度公司附近展告示牌「追債」　涉違起底罪被捕

一名38歲女子與男友疑因感情及金錢糾紛，分手後數日於前男友工作地點附近街道展示一塊載有其個人資料的告示牌，並對作出負面的評論，包括聲稱其欠債並要求還款。

她並涉嫌在前男友所居住大廈外牆及單位門外張貼類似內容的單張，以及在一個社交媒體平台的公開群組發布類似訊息，披露前男友的個人資料包括中文姓名、大約年齡及照片，涉違反「起底」罪行，今日（5日）在新界區被私隱專員公署拘捕，暫獲准保釋。



私隱專員公署（資料圖片）

兩人交往期間 事主定期給予生活費

私隱專員公署公布，今日在新界區拘捕一名38歲中國籍女子。調查顯示，該女子與男事主在2019年開始交往，而事主定期給予被捕人士生活費。其後，兩人於2023年10月分手。

被捕女子在前度工作地點及居所附近貼單張要求還款

數日後，有人在事主工作地點附近的街道上展示一塊載有事主個人資料的告示牌，並對事主作出負面的評論，包括聲稱事主欠債並要求還款。不久後，有人再分別於事主所居住大廈外牆及單位門外張貼類似內容的單張，以及在一個社交媒體平台的公開群組發布類似訊息。事主被披露的個人資料包括中文姓名、大約年齡及照片。

被捕人士涉嫌在未經其前男友的同意下披露了他的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。