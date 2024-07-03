女童軍總會會員系統故障 9女童軍資料經電郵誤傳予數百人
香港女童軍總會上周五（6月28日）向會員發電郵，指會員系統於當日發生故障，以致出現電郵誤傳情況，以致9名女童軍的個人資料包括姓名、電話號碼及電郵，傳給非預期的收件者。有指近500人，但總會稱並非這個數目，已就事故責成承辦商嚴肅跟進。
香港女童軍總會表示，已聯絡受影響的9名當事人，並就事件通知非預期的收件者切勿開啟及立即刪除相關電郵，以及通報個人資料私隱專員公署。
個人資料私隱專員公署表示，已於6月28日收到相關機構的資料外洩事故通報，並已根據既定程序就事件展開循規審查，亦未有因事件接獲投訴或查詢。
誤傳予登記電郵地址公眾人士供免費下載
香港女童軍總會向會員發電郵，指會員系統於6月28日下午3時35分發生故障，以致出現電郵誤傳之情況，已就事故責成承辦商嚴肅跟進，並通報私隱公署及聯絡受影響的9名當事人。
《香港01》收到報料人指，一份載有9名女童軍會員的個人資料表格，在未有加密的情況誤傳予接近500名公眾人士的登記電郵地址，供免費下載。電郵涉及完全披露9名會員的個人私隱資料，疑似包括姓名、身份證、電郵、電話、地址等。
女童軍總會書面通知受影響當事人
香港女童軍總會回覆《香港01》表示，已就事件通知非預期的收件者切勿開啟及立即刪除相關電郵，並通報私隱公署及聯絡受影響的九名當事人，當中涉及的個人資料包括姓名、電話號碼及電郵，未有提及外洩地址。
總會稱是次事故涉及的非預期收件者人數並非該報料人所指500人，但未有披露實際人數。總會職員已就事件致電當事人解釋情況，並於同日下午通報私隱公署及於本會網站公佈消息。昨日（2日）早上已按私隱公署建議，輔以書面通知受影響的當事人。
總會又指，已責成承辦商嚴肅跟進，並會審視相關報告，以防止事件再次發生。
私隱公署：已根據既定程序就事件展開循規審查
個人資料私隱專員公署表示，已於6月28日收到相關機構的資料外洩事故通報，並已根據既定程序就事件展開循規審查，私隱專員公署未有就事件接獲投訴或查詢。