女童軍總會會員系統故障　9女童軍資料經電郵誤傳予數百人

香港女童軍總會上周五（6月28日）向會員發電郵，指會員系統於當日發生故障，以致出現電郵誤傳情況，以致9名女童軍的個人資料包括姓名、電話號碼及電郵，傳給非預期的收件者。有指近500人，但總會稱並非這個數目，已就事故責成承辦商嚴肅跟進。



香港女童軍總會表示，已聯絡受影響的9名當事人，並就事件通知非預期的收件者切勿開啟及立即刪除相關電郵，以及通報個人資料私隱專員公署。



個人資料私隱專員公署表示，已於6月28日收到相關機構的資料外洩事故通報，並已根據既定程序就事件展開循規審查，亦未有因事件接獲投訴或查詢。



香港女童軍總會上周五（28日）向會員發電郵，指會員系統於28日因會員系統發生故障，以致出現電郵誤傳之情況。

誤傳予登記電郵地址公眾人士供免費下載

香港女童軍總會向會員發電郵，指會員系統於6月28日下午3時35分發生故障，以致出現電郵誤傳之情況，已就事故責成承辦商嚴肅跟進，並通報私隱公署及聯絡受影響的9名當事人。

《香港01》收到報料人指，一份載有9名女童軍會員的個人資料表格，在未有加密的情況誤傳予接近500名公眾人士的登記電郵地址，供免費下載。電郵涉及完全披露9名會員的個人私隱資料，疑似包括姓名、身份證、電郵、電話、地址等。

女童軍總會表示已就事件通知非預期的收件者切勿開啟及立即刪除相關電郵。（資料圖片)

女童軍總會書面通知受影響當事人

香港女童軍總會回覆《香港01》表示，已就事件通知非預期的收件者切勿開啟及立即刪除相關電郵，並通報私隱公署及聯絡受影響的九名當事人，當中涉及的個人資料包括姓名、電話號碼及電郵，未有提及外洩地址。

總會稱是次事故涉及的非預期收件者人數並非該報料人所指500人，但未有披露實際人數。總會職員已就事件致電當事人解釋情況，並於同日下午通報私隱公署及於本會網站公佈消息。昨日（2日）早上已按私隱公署建議，輔以書面通知受影響的當事人。

總會又指，已責成承辦商嚴肅跟進，並會審視相關報告，以防止事件再次發生。

個人資料私隱專員公署表示於6月28日收到相關機構的資料外洩事故通報。（資料圖片）

私隱公署：已根據既定程序就事件展開循規審查

個人資料私隱專員公署表示，已於6月28日收到相關機構的資料外洩事故通報，並已根據既定程序就事件展開循規審查，私隱專員公署未有就事件接獲投訴或查詢。