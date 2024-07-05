恒大高層陳奮獲撤圖姦罪　求訟費上訴至終院　官退庭片刻即駁回

中國恒大集團香港公司高層陳奮，被指企圖強姦一名相識不久的女子，但因女子情緒受困無法出庭作供，陳終獲撤控。陳早前要求取回訟費，被高等法院拒絕，他不服裁決提終極上訴。案件今（5日）開庭審理，陳指案中證據不足以證明她自招嫌疑，惟法官質疑當時女事主大醉，甚至把內褲、名錶等留在餐廳廁所內，陳在此情況下送她回家，又逗留她家半小時，離開時衣衫不整，質疑事件非如此中性，又指他們要考慮被告是否自招嫌疑，而非是否有罪。三位終院法官短暫休庭後即駁回陳的申請。



陳奮今未有出庭

申請人陳奮（37歲）今並無到庭，原被控於2021年3月2日晚上企圖強姦女子X。案件原排期2022年12月審訊，但X因情緒及精神問題，無法出庭作供，陳於2022年11月4日被撤控。

申請人陳奮在向高等法院申請訟費時，曾親自到庭。

被告陳奮獲撤企圖強姦罪，認為他可取回部份訟費。(朱棨新攝)

高院法官裁定陳自招嫌疑

陳早前要求取回部份訟費，高院法官張慧玲審視案中證據後，認為陳的確自招嫌疑，拒絕陳的申請。陳再向終院提出上訴，他由律師代表陳詞。

高院官誤以為X曾作供

陳的律師指，張官誤以為X曾在初級偵訊中作供，只是因為X後來的精神狀況實不能在正式審訊中作供，控方無奈撤控。然而，X實際上未有在初級偵訊中作供，這屬重大錯誤，對陳造成嚴重不公。

律師續指，精神科醫生審前曾評估X不適宜參與審訊，並估計若她在往後半年內沒受刺激，或能出庭作供，意味著X日後能否作供仍屬未知之數，控方檢控基礎不切實際。

案件曾在東區法院作初級偵訊，被告陳奮亦有到庭。(張浩維攝)

陳奮認為控方證據未能證他自招嫌疑。(張浩維攝)

陳奮不滿高院法官未批他訟費，到終審法院提出上訴，但即被駁回。(張浩維攝)

終院官指或不幸犯錯也非重大失誤

常任法官李義指出，張官駁回訟費申請時，已考慮了X的精神科報告，X需時平復情緒才能作供，控方有充分檢控基礎，認為張官充其量只是不幸犯錯，而非重大失誤。常任法官霍兆剛亦指，既然醫生指X仍需時間復原，即代表控方仍然期望X可以出庭作供。

X大醉後把內褲留餐廳廁所

律師又指，X未能出庭作供，餘下的案中環境證供不足以指向陳自招嫌疑，包括陳曾送X回家，並在她家逗留半小時後，隨後再向X發訊息說：「今日抱歉，請保重」等。

李義卻認為案情顯示當晚X在飯局期間大醉，甚至把內褲、名錶等物品留在餐廳廁所，陳在X這種狀態下送她回家，從閉路電視片段可見，陳離開X家時襯衣拉出散開，及後亦有DNA檢驗，事件並非如陳所述般中性。

律師指X若嚴重酒醉沒有可能掙扎

陳的律師又說，雖然X稱案發時曾經掙扎，若她當時嚴重酒醉，甚至把內褲遺在廁所，根本沒有可能掙扎。X的家傭當日在場，亦沒聽到任何聲音，認為證據不足以指向陳送X回家後做了什麼，否則任何人送一位醉酒人士回家，之後逗留在家中一會兒，都可被說成是佔了對方便宜。

法庭非考慮陳是否有罪

霍兆剛質疑，陳離開X家時襯衣部份鈕扣解開，即使是攙扶別人也不會導致鈕扣解開。陳的律師解釋稱，陳攙扶X會有肢體接觸，X有可能倒在陳的身上，衣服鬆開也不適完全沒有可能。李義再質疑陳為何獨自送X回家，而不找其他人協助，並強調法庭並非審視陳是否有罪，而是證供上能否指向他自招嫌疑。

案件編號：FAMC4/2023