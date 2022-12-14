恒大高層陳奮獲撤企姦罪　求取訟費被拒　官判辭揭案情證自招嫌疑

中國恒大集團香港公司高層陳奮，被指企圖強姦一名相識不久的女子，控方上月指事主情緒嚴重受困擾，沒有能力上庭作供指證被告，最後決定不提證供起訴，案件被撤銷。陳奮遂要求取回部傻訟費，高等法院法官張慧玲今(14日)頒下判辭拒絕陳的訟費申請，並披露控方案情指，陳當日送醉酒的事主回家後，逗留了逾半小時後，衣衫不整地離開，當晚更曾向事主發短訊稱：「今晚抱兼，請保重。」法醫事後在事主胸圍發現陳衣物的纖維。綜觀控方證據，法官認為案件有獨立證據支持控方作出檢控，陳屬自招嫌疑。



被告陳奮（37歲，中國籍商人），原被控一項企圖強姦罪，指他2021年3月2日晚上企圖強姦女子X ，案件在2022年11月4日已撤銷。

陳奮原被控企圖強姦罪，因事主精神狀態未能作供，控方最後決定撤銷案件。(詳見下圖)

有報告指X不願作供控方仍堅持檢控

法官張慧玲在判辭透露，辯方要求取回初級偵訊、審訊押後，及預審等的費用。辯方認為，控方主要依賴X的證供，沒有其他充份證據指控陳。而三份精神科報告先後指，審訊會令X造成嚴重傷害，X亦不願意和不能夠作供，但控方仍繼續檢控，而陳被捕後一直否認控罪。

CCTV見陳離開時衣衫不整

控方反對辯方的申請時，透露了案件的部份證據，包括指：根據X的說法，陳企圖在X醉酒時強姦她。控方並有獨立證供支持X的說法，如閉路電視片段顯示X當時嚴重醉酒，陳送她返家並逗留逾30分鐘。陳原本裇衫下襬在西褲褲頭内，裇衫鈕扣扣上，但他離開時，裇衫下襬拉出散開，部份鈕扣解開。陳同晚向X後訊息：「今日抱歉，請保重。」而X的家傭指，X醒來後表現困擾。

事主胸圍有陳西裝纖維

此外，陳被捕後稱：「果晚我哋去食飯，佢飲到好醉，我送咗佢返屋企，但係我哋無發生性行爲。」法醫檢驗X的胸圍，發現陳西裝外套或西褲的纖維，陳西裝袖上則找到X的唾液痕跡和DNA。

案件曾在東區法院進行初級偵訊，圖為被告陳奮，事主X當時亦有出庭作供。(資料圖片)

辯方反駁X曾嘔吐陳有協助

辯方反駁指，閉路電視片段顯示X並非如控方指那麼醉，若X真的醉酒，便不可能和陳掙扎。辯方亦指，陳送X返家，因此在X的衣物上發現陳的外套纖維，不足為奇，同時纖維可能由物品之間接觸轉移。此外，X曾嘔吐，陳曾提供協助，或因此在陳的外套兩袖留下X的唾液痕跡。

X有在初級偵訊作證

惟法官指，控方在初級偵訊前已知悉X的情緒有問題，但X有在初級偵訊作供。法官認為，控方有理由相信X經治療後，或可出庭作證。X最終因精神狀況，不宜作供，控方在無奈情況下才不提證供起訴。法官認同控方說法，陳是自招嫌疑。除了X的證供外，亦有其他獨立證據支持她的指控，因此拒批辯方的訟費申請。

案件編號：HCCC200/2021

事件另揭案發當日有一個有多名官員出席的飯局。(詳看下圖)

▼高官違限聚令飯局 疑團未解▼

