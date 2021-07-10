高官違限聚令飯局｜涉強姦恒大高層陳奮未現身住所　多個疑團待解

撰文： 鄭翠碧 梁祖饒 李穎霖 勞顯亮 林穎嫺 最後更新日期： 2021-07-11 00:51

保安局副局長區志光、入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海，3月出席飯局違反限聚令被票控罰款。同場共9人，一名出席飯局的女子報稱，被同場的地產商恒大的高層強姦。 《香港01》從多方消息確認，該名恒大香港常務副總經理陳奮（CHEN Fen），記者曾以電話聯絡他，但未能接通，亦曾到過他多個物業和住址，均未能找到他。 飯局3月發生，到7月才被揭發，又捲入強姦案，仍有多個疑團未解。事發時的保安局局長、今日已升任為政務司司長的李家超，回應指三人有疏忽，已汲取大教訓；政府又強調三名官員不涉刑事案件。

高官違反限聚令飯局，《香港01》發現涉企圖強姦者為恒大香港高層陳奮。保安局副局長區志光、入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海出席。（香港01製圖）

▼高官違限聚令飯局時序▼

+ 5 + 5 + 5

▼高官違限聚令飯局 疑團未解▼

+ 3 + 3 + 3

高官違反限聚令被票控的「隨緣匯」飯局，在3月2日發生，翌日（3日）有出席飯局的女士報警，報稱同場的恒大高層強姦。

涉事的「隨緣匯」位於灣仔灣景中心，以「吉祥薈」領有普通食肆牌照，但未領有會社牌照。

《香港01》綜合多方消息，三名高官出席違反限聚令的飯局，同場的恒大香港區副總經理陳奮，涉強姦被捕。

《香港01》從多方消息確認，曾出席飯局、後因涉嫌企圖強姦被起訴的人士，為恒大集團香港區副總經理陳奮（CHEN Fen）。

他於3月4日，即飯局後兩日，在灣仔的中國恒大中心被捕，有目擊者稱他當時「面都青晒」，但之後有繼續上班，6月有人見過他出現在辦公室。

▼陳奮住址直擊▼

多個住宅均不在 電話無法接通

陳奮在香港擁有過億元的物業，記者曾到他在清水灣、何文田、灣仔的住宅拍門，但現場住客均稱為租客，確認業主是陳奮。記者今日（10日）致電其手提電話，無法接通。

陳奮最初被控強姦，之後改為「企圖強姦」，5月提堂，本月再訊。

▼灣仔恒大中心▼

3月飯局 7月踢爆

3月的飯局，在事發近半年後的7月7日晚被傳媒踢爆，入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海被票控違反限聚令。

翌日兩位首長發聲明確認，同日保安局副局長區志光亦自爆有出席飯局。之後保安局發聲明，強調三人不涉及刑事案件。

記者曾到涉事的「隨緣匯」視察，因時間尚早加上會員制度，會所大門密閉，私隱度極高。（黃偉民攝）

政務司司長李家超，到今日（10日）公開回應，指三人知道自己有疏忽，已汲取大教訓；又指官員與不同界別或人士接觸，是很平常。他並稱，當日的晚宴無涉及任何的罪案發生，警方是因為處理一件刑事案件的調查，從而知道當日這個晚宴是違反了限聚令。

▼飯局秘密會所▼

不過事件仍有多個疑團未解：

1. 該飯局除了現時已知的三名官員、恒大集團高層，尚有什麼人？幾男幾女？ 2. 為何保安局高官、紀律部隊首長，要與地產商恒大集團的高層聚餐？恒大與相關部門有何業務來往？ 3. 飯局由誰邀請？又是由誰埋單？人均消費是多少？ 4. 保安局指飯局為「普通社交聚會」，為何要在標榜「秘密頂級會所」的地方進行？ 5. 保安局指菜式為「一般火鍋食材」，實際吃了什麼？有無飲酒或其他款待？ 6. 保安局副局長區志光有出席飯局，時任局長李家超有無獲邀？ 7. 入境處處長、海關關長為中央任命官員，保安局副局長亦是港府高官，三人3月被票控罰款，為何政府直到傳媒揭發前完全無公布事件？ 政府何時知悉事件？ 8. 違反限聚令何時被揭發？是否在調查涉嫌強姦案件時被揭發？涉強姦的案件在何時何地發生，與飯局有何關聯？

曾任保安局局長的葉劉淑儀稱，與民企飯局不出奇，「不過我嗰陣少啲」。（資料圖片 / 張浩維攝）

葉劉淑儀：與民企飯局唔出奇 不過我做嗰陣少啲

記者向曾任保安局局長的葉劉淑儀，查詢在什麼情況下，民企會與主責保安事務的官員聚會，以往她任局長時是否有同樣做法，她直言「一啲都唔出奇，不過我（擔任保安局局長）嗰陣就少啲！」

她解釋，民企在香港落腳時，需處理簽證、輸入人才等事宜，都會請教保安系統的官員。但她未有繼續回應為何她擔任局長時會較少聚會。

保安局前局長黎棟國直言，奢華無標準，又指一向不喜歡出席社交活動。（資料圖片 / 林振東攝）

黎棟國：奢華無標準 我一向不喜歡出席社交活動

《防止賄賂條例》規定，公職人員不可以接受利益，不過不包括款待。公務員規定必須避免接受任何過分奢華、慷慨或頻密的款待。

保安局前局長黎棟國，接受有線新聞訪問時直言，什麼是奢華，在法律上無，不能一概而論：「保安局所說當晚的食物是一般火鍋材料便不是奢華，有沒有飲酒就要你們自己看看才知道，如果飲數十萬元一支的酒當然不好。我一向不喜歡出席任何社交活動，除非是典禮一定要去，總之是非公開場合。」

「隨緣匯」大門外除食環處告示外，亦有一張平面圖顯示會所內至少設有兩房，每間房各設一張圓枱，格局與官方應用程式相若。（黃偉民攝）

梁籌庭：不明白地產商與紀律部隊關係

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，政府現時的說法是三名官員需要與不同界別人士接觸，反映該聚餐可能涉及公務，但恒大集團主要業務是地產發展，與紀律部隊、保安系統屬不同範疇，不明白為什麼三名官員會與恒大集團的高層聚會，「除非恒大幫紀律部隊建俱樂部啫！」

對於早前有傳媒引述消息指，恒大集團經常舉辦慈善活動，與紀律部隊理念相近，梁籌庭直言解釋牽強，雖然紀律部隊會捐獻，但一般只會個別贊助，不會聯同其他紀律部隊，亦毋須舉辦飯局。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，飯局涉公務，不明白地產商與紀律部隊的關係。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

梁籌庭並稱，三名高官一同出席飯局是少見，相信只有企業的最高層才可邀請到三人同場出席，「一定有高人啦！」他指以往官員都會「醒目」，甚少與商人聚會，「因為點解釋都好難避嫌」，因此公務員都會謹慎行事，今次事件令他感詫異。

他認為政府應盡快公布更多資訊，釋除公眾疑慮，以免市民繼續揣測，只會愈炒愈烈。他又指，早前三名官員發出的聲明字眼非常相似，料是由保安局統籌下統一口徑。

廉署前總調查主任、大律師查錫我，促政府盡快公布更多詳情。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

查錫我：政府應盡快公布詳情

對於保安系統官員為何與民企高層會面，廉署前總調查主任、大律師查錫我認為，現時的資料有限，難以判斷，「傾咩都有可能」，促政府盡快公布更多詳情，以免公眾繼續猜想，影響政府公信力。

「隨緣匯」為「吉祥薈」旗下，《香港01》發現一份今年3月，由「吉祥薈」供應的「雪茄會」晚宴菜單，每位收費3,880元。

以往亦有高官被揭發接受款待。前特首曾蔭權2012年卸任前，被傳媒揭發當年2月20日到澳門出席新濠天地勵盈會的春茗，又乘坐西區海底隧道股東張松橋的豪華遊艇穿梭兩地，以及以低廉價格租住香港數碼廣播有限公司股東黃楚標位於深圳福田的豪華頂層單位。

曾蔭權在被揭發後交代事件時，一度哽咽。他被控公職人員行為不當，一度罪成入獄，最後在終審法院終極勝訴脫罪。

而前廉政專員湯顯明，亦在2013年4月被揭發屢次在外訪時，帶同燕窩飲品等手信送給內地官員，又以設宴招待，席間大喝茅台等酒水，他又被踢爆收受禮物紀念品、多次外訪賺飛行里數、繞過程序百萬年薪請內地學者等。惟湯從未就事件致歉，僅於半年後的立法會政府賬目委員會應訊，強調自己「無隱瞞、無說謊、無私人動機、無私相授受」，亦與貪字無關。