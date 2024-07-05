中環海濱「充氣奇蹟」免費開放至8.11　 有市民指「朝早無睇頭」

五個巨型充氣版「世界奇蹟」今日(5日)起至8月11日在中環海濱活動空間展出，下午起開放予市民免費入場觀看及打卡。有入場的市民認為，充氣裝置在日間不會發光，較「無睇頭」，加上下午天氣炎熱，相信入夜後才會較多人到場觀賞。



巨型充氣版「世界奇蹟」今(5日)起至8月11日在中環海濱活動空間展出。(（鄧宇詩攝）

一年一度的「SummerFest 中環夏誌」今年於中環海濱，展示由亞美尼亞AI藝術家@joooo.ann設計，以生成式人工智能設計的五大巨型「充氣奇蹟」，包括「英國巨石陣」、「智利復活島摩艾石像」、「埃及吉薩金字塔」、「意大利比薩斜塔」及「法國凱旋門」，最高裝置逾13米高，為全白色設計，裝置於晚上會展現不同光影色彩。

活動於今日(5日)下午起開放予公眾免費入場觀看及打卡，有家長帶同小朋友入場，其中入場人士可在「英國巨石陣」跳彈床，吸引了不少小朋友入內玩耍。

鄭太表示，充氣裝置在日間不會發光，較「無睇頭」，加上下午天氣炎熱，相信市民都會選擇入夜後才入場觀賞。

她表示，自己並非在附近居住，未必會晚上再來觀賞。她認為，展覽主題略為普通，未能吸引旅客特意到此。同行的鄭先生表示，就旅客而言，若在附近商場行逛後，可能會到此參觀，但未必會特意到此。

另外，市民D（化名）指，裝置太白，沒有色彩，在日間入場的市民欣賞不到裝置的特點，「太白啦，無啲色彩。」他表示，展覽未必能吸引旅客特意入場。

邱女士今日帶同女兒到場，她指，活動提供多了一個場地供小朋友玩。她表示，雖然裝置在早上為白色，但不認為不吉利，又認為活動主題可以令入場的小朋友認識更多有關世界奇觀。