中環海濱「充氣奇蹟」7.5開幕　入夜亮幻彩燈光　料吸10萬人入場

近日中環海濱屹立多座白色巨型充氣裝置，引起市民關注。原來巨型裝置是中環夏日盛事《SummerFest@Central 中環夏誌》其中一部分，活動由7月5日至8月11日，一連38日舉行，免費入場。



現場會有結合AI及藝術的五大巨型「充氣奇蹟」，包括巨石陣、復活節島石像、金字塔、比薩斜塔及凱旋門，晚上會亮起幻彩燈光，其中巨石陣跳彈床更可容納20人「齊齊跳」。大會預料，可吸引逾10萬市民和遊客。



中環屹立五大巨型「充氣奇蹟」，其中有「智利復活島摩艾石像」。（歐嘉樂攝）

中環海濱屹立五大巨型「充氣奇蹟」，分別有充氣彈床「英國巨石陣」、大小各異的「智利復活節島摩艾石像」、通風遮陽的「埃及吉薩金字塔」、場地最高的13.5米「意大利比薩斜塔」及奧運城市巴黎的「法國凱旋門」。晚上呈現幻彩燈光，日夜各具特色，適合打卡。充氣彈床「英國巨石陣」最多能容納20人，無年齡、時間限制。

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以持續充氣代替密閉式充氣避免「漏氣」

「充氣奇跡」設計師，來自亞美尼亞的著名AI藝術家Joann擅長天馬行空地以人工智能創作。活動主辦方Central Venue Management（CVM）則將Joann的AI電子作品轉化為實體，以代表高貴優雅的白色充氣作品呈現。

過去曾有充氣裝置「漏氣」，策展人Grace表示，活動已舉辦第八年，有相當豐富的經驗，充氣裝置非常厚身，以持續充氣代替密閉式充氣，避免高溫下爆破，活動期間，如果天文台宣佈三號或以上颱風信號、紅色或黑色暴雨警告信號生效，是日活動將會即時取消。

響應巴黎奧運舉辦多項親子比賽活動

「中環夏日運動祭」與樂東兒童體育學院（FunKids Sports Association）一起合辦。活動期間，大會每逢星期五、六舉行多場5公里歡樂跑，逢星期日則有多場2公里親子跑，穿梭中環及灣仔海濱長廊。完賽者能獲頒證書、獎牌及禮物。歡樂跑參加者需年滿16周歲，親子跑則無年齡限制，小朋友參加必需有家長陪同。

「中環夏日運動祭」還有多種新興運動體驗班及模擬比賽，如有「君子球」之稱的巧固球；混合網球、羽毛球、乒乓球的匹克球；融入飛盤技巧的躲避球；緊張刺激的籃球等。

活動主辦方Central Venue Management（CVM）董事總監 David Rule。（歐嘉樂攝）

25項文化活動包括，運動為主的「節奏遊樂場」、「香港兒童平衡車嘉年華 2024」、「頌夏棒球節 – 五人制棒球運動會」、「中西區閃避球比賽暨閃避球同樂日」等，另外亦有藝術文化為主的「海夏///文創祭」、「非物質文化遺產市集 2024」、「HKCAMP 香港露營文化祭 2024」、「夏日涼浸浸嘉年華」及「美人魚夏水禮」等戶外活動。