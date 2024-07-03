充氣凱旋門，金字塔、比薩斜塔屹立中環海濱　7.5起免費入場打卡

今日（3日）有市民發現中環海濱出現英國巨石陣、智利復活島摩艾石像、埃及吉薩金字塔、意大利比薩斜塔及法國凱旋門，全為白色的充氣裝置，紛紛拍攝放上網分享。其實這是由7月5日開始的「SummerFest 中環夏誌」所展示的以生成式人工智能設計的五大巨型「充氣奇蹟」，將由當日起開放予市民免費入場觀看及打卡。



同場推出響應巴黎奧運的「中環夏日運動祭」，舉行跑步活動，以及多項新興球類運動。此外，另有多達25項特備活動在中環舉行，預料可吸引逾10萬市民和遊客。



今年《SummerFest 中環夏誌》將於中環海濱展示亞美尼亞著名AI 藝術家@joooo.ann以生成式人工智能設計的五大巨型「充氣奇蹟」。 (黎婉婷攝)

「充氣奇蹟」以生成式人工智能設計 晚上展現不同光影

今年「SummerFest 中環夏誌」將於中環海濱，展示亞美尼亞著名AI 藝術家@joooo.ann以生成式人工智能設計的五大巨型「充氣奇蹟」，包括「英國巨石陣」、「智利復活島摩艾石像」、「埃及吉薩金字塔」、「意大利比薩斜塔」及「法國凱旋門」，最高裝置逾13米高，為全白色設計，裝置於晚上更會展現不同光影色彩。

+ 5

同時推出響應奧運的「中環夏日運動祭」，舉行跑步活動，以及多項新興球類運動，此外，另有多達25項特備活動在中環舉行。

活動在7月5日開始，預料可吸引逾10萬本港市民和遊客。所有活動均為免費入場。