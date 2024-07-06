林健鋒：國安法及23條立法可吸引投資　中央送大熊貓可助增氣氛

香港回歸27周年，行政會議成員、立法會議員林健鋒今（6日）表示，香港過去27年經歷很多風雨，但隨《港區國安法》及《基本法》23條立法，已化解政治危機，期望能吸引更多人來港投資。他又說中央推多項惠港措施，例如贈送一對大熊貓，料有助增加各方面氣氛，但強調香港不能每事靠中央幫忙，須設法提升競爭力及服務質素。



行政會議成員、立法會議員林健鋒表示，隨《港區國安法》及《基本法》23條立法，已化解政治危機，期望能吸引更多人來港投資。（資料圖片/盧翊銘攝）

林健鋒今早在電台節目表示，《港區國安法》及《基本法》23條立法化解香港政治危機，期望日後可吸引更多人到香港投資。

今年回歸，中央再向香港送贈一對大熊貓，林建鋒指海洋公園過去幾年都有財政問題，到疫後恢復通關，情況稍為好轉，希望中央對香港送贈一對大熊貓，可為園方帶來更多本地及內地遊客。

政府公布，中央將於數個月內，再送贈香港一對大熊貓。（資料圖片/夏家朗攝）

樂園部分設施老化 建議須提升、引入懷舊元素

他又指，海洋公園部分遊樂設施已老化，管理層應設法提升設備，亦可考慮引入懷舊元素等。不過，他指出中央近日推出多項惠港措施，包括送大熊貓，相信有助增加各方面氣氛，但強調本港不能每事靠中央出手，要設法提升競爭力及服務質素。

對於港人長假期北上消費潮，他稱港人不只會北上，也會到東南亞等地旅遊，建議考慮延長各項「夜繽紛」活動至深夜甚至凌晨1時，並透過創新思維，加入多元化元素。

林健鋒建議政府延長各項「夜繽紛」活動至深夜。圖為政府去年9月14日宣布開展「香港夜繽紛 」Night Vibes Hong Kong活動重振香港夜經濟，儀式上有多項表演。（資料圖片/廖雁雄攝）

另外，地政總署首次引用《政府租契續期條例》，刊登「續期公告」，分批處理大批2047年或之前到期的地契續期，條例昨日（5日）生效。身兼該條例法案委員會主席的林健鋒稱，相信能釋除外界對「2047年大限」的疑慮，是香港高度自治再延長50年的好消息，也能為港提供很多商機，形容是德政。