大熊貓｜市民心水稱呼「魚蛋」、「菠蘿包」　料新成員可帶動旅遊

香港回歸27周年，中央政府將再送出一對熊貓予香港，預計未來數個月到港。今次是繼1999年送出「安安」、「佳佳」以及2007年送出「盈盈」、「樂樂」後；時隔17年再有大熊貓「落戶」香港。



海洋公園的熊貓館今午有不少遊人，不少人均歡迎新熊貓，有移居外地的遊人指，屆時會通知朋友「組團過嚟睇！」不少市民都建意改名有特色，可以疊字，亦可以是香港特色美食，也可以取好意頭。



政府公布，中央將於數個月內，再送贈香港一對大熊貓。（夏家朗攝）

市民心水稱呼

．開開、心心

．健健、康康

．快快、樂樂

．奶茶、蛋撻

．魚蛋、菠蘿包

．香香、港港



政府公布，中央將於數個月內，再送贈香港一對大熊貓。（夏家朗攝）

移民加拿大多年的李先生表示，每隔兩年就會回港一次，而到海洋公園看熊貓則成為固定行程之一。他說，如果有新熊貓，會更常回港，「我通知埋朋友添，你依家講畀我聽又多兩隻，返去通知朋友、組團過嚟！」

遊人料新熊貓可吸引更多遊客

李先生又說，旅遊業是香港重要支柱，如果有更多熊貓，相信可以吸引更多遊客來港，帶動經濟增長。至於心水名字，他認為「快快」、「樂樂」最好，因為人人都希望快樂；不過若然以「奶茶」、「蛋撻」等豐香港特色的名字亦無不可。

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移居加拿大李先生每兩年回港探熊貓，如今有新熊貓，將會「返去通知朋友、組團過嚟添！」（夏家朗攝）

「人哋可能追星，我哋就追熊貓」

一同入園看熊貓的黎小姐和賴小姐就說，雖然居於新界，但每星期只要有假期都會來看一次熊貓，而這個習慣是自2007年「盈盈」、「樂樂」來港後養成，「人哋可能追星，我哋就追熊貓。」

對於未來加入一對新成員，賴小姐就認為絕對是好事，「熊貓係應該令人開心，你睇到啲遊客見到佢哋都好開心！」她續指，香港熊貓館環境不錯，因為世界各地熊貓館可能有限時，惟香港沒有相關規定，所以相當理想。

賴小姐又指，新熊貓命名應該沿用過去疊字的方式，如「開開」、「心心」，最重要是意思上有開心寓意。

吳太認為新熊貓命名最緊要是小朋友易記、可愛的名字。（夏家朗攝）

「魚蛋、菠蘿包都幾得意」

帶同一對兒女入園的吳太，歡迎香港有新熊貓，她指，一家人早已買入海洋公園年票，平常最少一個月便入園，所以期待看到新熊貓。吳太建議命名最緊要令小朋友易記、可愛的名字，「魚蛋、菠蘿包都幾得意」。

陳氏小兄妹提議，熊貓可以香港地道食物的命名，如「奶茶」、「蛋撻」等名字。（夏家朗攝）

小兄妹希望命名「押韻啲」、「上口啲」

現場另一對陳氏小兄妹就說，熊貓姿態可愛，一家人每隔兩、三個月都會入園看熊貓。小兄妹提議，熊貓可以香港地道食物的命名，如「奶茶」、「蛋撻」等名字；至於若然要再用疊字，要「押韻啲」、「上口啲」。

另有入場人士建議，可以命名為「開開、心心」、「健健、康康」，更有人提議「香香、港港」；至於本地食物的命名亦不在少數，如奶茶、蛋撻、魚蛋等。