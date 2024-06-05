林健鋒倡仿傚串吧文化　串連島嶼旅遊　文體旅局稱會考慮

政府繼續發展海島旅遊，有議員建議辦島嶼旅遊時，倣傚外國bar-hopping（串辦酒吧，一間接一間光顧酒吧）文化，舉辦Island-hopping（一個接一個島嶼觀光）旅遊，政府說表示會考慮，並稱要考慮如何完善交通配套和行程。



楊潤雄（梁鵬威攝）

促進海島旅遊 正改善網絡基建

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（5日）在大會上，回覆新民黨議員葉劉淑儀口頭質詢時表示，會將前南丫島石礦場發展為休閒度假和戶外康樂地帶，促進海島旅遊，由於發展需提升基礎設施，又會考慮加入度假酒店、優質營地等住宿配套設施，以至低密度住宅，以增加項目的商業可行性，以及市場參與開發投資的意欲，局方今年內會就發展方向，包括土地用途和發展模式提出建議。

至於上網的需要，楊潤雄說通訊辦正推動擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃，以及籌備透過資助加快擴展鄉郊及偏遠地區的流動網絡基建設施，另外政府亦正推展改善碼頭計劃，完善離島配套。

林健鋒（立法會直播截圖）

經民聯議員林健鋒說人各有所好，單獨一個島嶼難以滿足所有需要，他說新加坡和泰國等有bar-hopping文化指，希望善用離島多元化特色，辦Island-hopping，例如讓旅客在梅窩行山，到坪洲觀看藝術品，再到大澳買海味。

楊潤雄說值得考慮，要思考如何完善交通，指前往大嶼山和長洲的交通配套已有，但偏遠島嶼可能每日只有一兩班船班次。他表示香港的島嶼不少也有特色，行程設計要花心思，以展現島嶼特色。

陸頌雄。（鄭子峰攝）

對於在島嶼供電的需要，工聯會議員陸頌雄說偏遠島嶼無電是旅遊發展的痛點，問及有否向內地爭取過直接供電，楊潤雄說要從旅遊角度充份發揮不同離島的特色，考慮是否有餐飲或住宿服務的需要，如有需要會從基建上如何配合。