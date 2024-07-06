中環「充氣奇蹟」原創藝術家稱展品醜倡停展覽　主辦方：如期舉行

中環海濱周五起（5日）一連38日舉行「SummerFest中環夏誌」（中環夏誌）戶外活動，場內設有五個巨型充氣展品，主辦方稱靈感啟發自國際知名AI藝術家、「充氣奇蹟」設計者@joooo.ann。不過，Joann今日回覆香港傳媒查詢時批評展品醜陋 （very ugly）及比例不太好（not well proportionated），要求停止展覽。

主辦方 Central Venue Management 今晚回應指，一直透過電郵與 Joann報告活動進度，對方表示高興看到一切順利進行，重申Joann沒有參與製作過程，亦未要求展出前先獲其批准，並指「充氣奇蹟」將如期舉行。



Central Venue Management指，一直透過電郵與 Joann報告活動進度，對方未要求展出前先獲其批准，並指「充氣奇蹟」將如期舉行。（梁鵬威攝）

五個巨型充氣版周五日起至8月11日在中環海濱活動空間展出，主辦單位 Central Venue Management（CVM） 董事總經理 David Rule 曾表示，展覽是受國際知名 AI 藝術家、「充氣奇蹟」設計者 @joooo.ann 的作品靈感啟發，獲得其同意後再由主辦單位將其中五個作品實體化。

Central Venue Management指，一直透過電郵與 Joann報告活動進度，對方未要求展出前先獲其批准，並指「充氣奇蹟」將如期舉行。（梁鵬威攝）

不過，近日有評論指部份展品全白設計令人聯想到墓碑、喪事。Joann今日回覆《Yahoo 新聞》查詢時，為展品醜陋 （very ugly）及比例不太好（not well proportionated），更指打燈令展品更加醜陋，其中巨石陣效果更如同一個充氣墓地，指主辦方事前沒有讓她審批。

展覽原創藝術家Joann回覆傳媒查詢時，認為批評展品醜陋 （very ugly）及比例不太好（not well proportionated）， 並認同打燈令展品更加醜陋，其中巨石陣的效果更如同一個「充氣的墓地」。（梁鵬威攝）

她在回覆中稱不希望展覽與自己有任何關連，惟由於設計意念源自於自己，故現時只希望展覽能夠停止。

CVM晚上回覆查詢並附上3月27日 Joann 與策展人電郵的撮圖指， Joann同意「充氣奇蹟」是受@joooo.ann的作品靈感啟發，又指其後一直透過電郵與 Joann 報告活動進度，對方亦表示高興看到一切順利進行，要求 CVM 在完成作品裝置後發影片和相片給她，讓她在其社交媒體上發佈相關照片。

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回覆又指，Joann 沒有參與製作過程，亦未要求 CVM 在展出前要先獲她的批准，認為有媒體向Joann發放攝影效果差劣及展品未完成的照片，或會引起誤導，有失偏頗，重申CVM 已於中環夏誌開幕日（即7月5日）向 Joann 電郵完成品相片。據悉，主辦方暫未收到 Joann就相關相片回覆。

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至於會否停辦，CVM 指中環夏誌及常駐節目「充氣奇蹟」將如期舉行，讓任何人士免費入場參觀，而整個活動均由私人機構 CVM 主辦及出資的非牟利活動，並非政府項目及受政府資助。