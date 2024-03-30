多間大學擬辦醫學院　中大醫學院院長指需考慮教學人手：不怕競爭

撰文：呂穎姍
出版：更新：

多間大學早前表明擬設立醫學院，中大醫學院院長趙偉仁今（30日）表示，設立醫學院需考慮是否有足夠負責臨床教學的醫護人員。他又指，不太擔心會有惡性競爭，「有競爭先有進步」，認為只要「做好自己」提升醫學院的水平，並配合學院中的環境是可以吸引人才。

威院外科榮譽顧問醫生趙偉仁簡介新內鏡中心提供的服務。（資料圖片／林若勤攝）

兼具臨床和教學經驗人手不易招聘　中大推措施留人

科大、浸大、理大早前表明計劃成立醫學院，中大醫學院院長趙偉仁今（30日）在電視台節目《有理有得傾》的訪問時表示，設立醫學院需考慮是否有足夠負責臨床教學的醫護人員。他解釋，以中大醫學院招聘教職員的經驗可見，合適的人手仍見緊絀，「因為𠵱班人既有醫學知識，又係醫生更加係專科醫生，同一時間又係一個教授，𠵱啲人唔係太易搵到。」

他又指，不太擔心日後增加醫學院會帶來惡性競爭，因「有競爭先有進步」，認為只要「做好自己」提升醫學院的水平，並配合學院中的環境是可以吸引人才。

趙偉仁補充，中大醫學院早前亦推出多項措施挽留人才，如增設只專注教學和臨牀服務的教席，令相關人員毋須兼顧研究，「𠵱班人其實佔整體人數唔會好多。」此外，《基本法》廿三條完成立法，他表示，醫學院在全球招聘教研人員時未有聽到申請者對此有憂慮。

冀醫學院學額加至400個　相信會與政府等商討　不擔心惹反彈

中大醫學院早前表示希望增加學額至400個，被問到會否擔心加得太急會，出現韓國現時的大型醫生罷工工潮，他指出，加醫學生學額必須要經過各方溝通，「由政府牽頭，各持分者再比意見」。他續指，加學額屬持久性人力資源策略，稍有不慎或影響整體人力資源錯配。

不過，趙偉仁認為香港出現韓國大型醫生罷工工潮機會率極低，因為各持分者都有在議題上恆常溝通，加上醫生的本心是希望拯救生命，如選擇罷工，最後損失都是香港市民，「好少去到咁極端動作做大型罷工。」他又指，期望中大醫學院能參與成立生命健康研發院，以令更多科研成果轉化到臨床應用。

中大改組｜醫學院趙偉仁稱風波只屬短暫　捐款數字證社會支持中大科大擬設醫學院　中大醫學院院長指開新醫學院有不少因素需考慮新冠｜中大研究揭前列腺增生患者染疫　現泌尿系統併發症增3至5倍中大醫學院長陳家亮卸任感言：學院精神成就輸在起跑線小子變院長網紅男醫生疑中大研討會偷拍女學生裙底被捕　常接受傳媒訪問
中文大學醫院