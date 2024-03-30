多間大學擬辦醫學院　中大醫學院院長指需考慮教學人手：不怕競爭

多間大學早前表明擬設立醫學院，中大醫學院院長趙偉仁今（30日）表示，設立醫學院需考慮是否有足夠負責臨床教學的醫護人員。他又指，不太擔心會有惡性競爭，「有競爭先有進步」，認為只要「做好自己」提升醫學院的水平，並配合學院中的環境是可以吸引人才。



威院外科榮譽顧問醫生趙偉仁簡介新內鏡中心提供的服務。（資料圖片／林若勤攝）

兼具臨床和教學經驗人手不易招聘 中大推措施留人

科大、浸大、理大早前表明計劃成立醫學院，中大醫學院院長趙偉仁今（30日）在電視台節目《有理有得傾》的訪問時表示，設立醫學院需考慮是否有足夠負責臨床教學的醫護人員。他解釋，以中大醫學院招聘教職員的經驗可見，合適的人手仍見緊絀，「因為𠵱班人既有醫學知識，又係醫生更加係專科醫生，同一時間又係一個教授，𠵱啲人唔係太易搵到。」

他又指，不太擔心日後增加醫學院會帶來惡性競爭，因「有競爭先有進步」，認為只要「做好自己」提升醫學院的水平，並配合學院中的環境是可以吸引人才。

趙偉仁補充，中大醫學院早前亦推出多項措施挽留人才，如增設只專注教學和臨牀服務的教席，令相關人員毋須兼顧研究，「𠵱班人其實佔整體人數唔會好多。」此外，《基本法》廿三條完成立法，他表示，醫學院在全球招聘教研人員時未有聽到申請者對此有憂慮。

冀醫學院學額加至400個 相信會與政府等商討 不擔心惹反彈

中大醫學院早前表示希望增加學額至400個，被問到會否擔心加得太急會，出現韓國現時的大型醫生罷工工潮，他指出，加醫學生學額必須要經過各方溝通，「由政府牽頭，各持分者再比意見」。他續指，加學額屬持久性人力資源策略，稍有不慎或影響整體人力資源錯配。

不過，趙偉仁認為香港出現韓國大型醫生罷工工潮機會率極低，因為各持分者都有在議題上恆常溝通，加上醫生的本心是希望拯救生命，如選擇罷工，最後損失都是香港市民，「好少去到咁極端動作做大型罷工。」他又指，期望中大醫學院能參與成立生命健康研發院，以令更多科研成果轉化到臨床應用。