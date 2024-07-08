《版權條例》修訂公眾諮詢兩個月　建議AI訓練獲特定版權豁免

人工智能發展(AI)迅速，不少地區亦就人工智能修訂法例，以保障各版權持有人。政府今日（8日）起，就修訂《版權條例》對人工智能技術發展所提供的保障展開為期兩個月的公眾諮詢。



文件提到，建議就人工智能訓練的擬議文本及數據分析，在有條件下可獲特定版權豁免，以鼓勵人工智能發展。而針對人工智能所產生的作品，政府認為現時法例已能保護相關作品。



人工智能發展(AI)迅速，不少地區亦就人工智能修訂條例，以保障各版權持有人。政府今日起就完善版權條例對人工智能技術發展所提供的保障展開為期兩個月的公眾諮詢。（Reuters）

人工智能發展迅速，不少地區因此修訂相關條例，以保障各版權持有人。《版權條例》修訂今日起展開為期兩個月的公眾諮詢，諮詢文件針對人工智能生成作品的版權保護、人工智能生成作品侵犯版權的法律責任、而引入特定版權豁免、生成式人人工智能相關的其他議題等四個範疇作討論。

針對電腦數據分析和處理 建議提供特定版權豁免

文件提到，人工智能技術發展下，電腦數據分析和處理變得更為普遍，例如以電腦數據分析用作人工智能訓練，現時應該檢討香港《版權條例》，提供特定版權豁免。

文件提到歐盟、日本、新加坡和英國等各地均在各自的版權法例中引入特定的版權豁免，惟各地豁免範疇不一，例如英國的文本及數據開採豁免適用範圍僅限於非商業研究用途；歐盟所訂的文件及數據開採豁免涵蓋商業和非商業用途，但為版權擁有人提供「選擇退出」的選項。

署方建議，有關豁免不應只限適用於非商業研究和研究，以拓展人工智能產業發展，但條例會列明特定豁免的情況。

現時《版權條例》已保障到人工智能生成作品

而針對人工智能生成作品的版權保護、人工智能生成作品侵犯版權的法律責任，文件指，現時《版權條例》下，相關作品已受到版權保障。知識產權署發言人表示，隨着人工智能發展越變普及，相信本地或國際間會有相關案例出現，認為現階段沒有理據就以上兩個範疇提出任何實際的法例修訂建議。

針對深度偽造，文件提及，比起知識產權法，其他相關法律更有用。而人工智能系統透明度則已超出版權及知識產權保護的範籌。