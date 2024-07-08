《版權條例》修訂公眾諮詢兩個月 建議AI訓練獲特定版權豁免
撰文：鄧宇詩
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人工智能發展(AI)迅速，不少地區亦就人工智能修訂法例，以保障各版權持有人。政府今日（8日）起，就修訂《版權條例》對人工智能技術發展所提供的保障展開為期兩個月的公眾諮詢。
文件提到，建議就人工智能訓練的擬議文本及數據分析，在有條件下可獲特定版權豁免，以鼓勵人工智能發展。而針對人工智能所產生的作品，政府認為現時法例已能保護相關作品。
人工智能發展迅速，不少地區因此修訂相關條例，以保障各版權持有人。《版權條例》修訂今日起展開為期兩個月的公眾諮詢，諮詢文件針對人工智能生成作品的版權保護、人工智能生成作品侵犯版權的法律責任、而引入特定版權豁免、生成式人人工智能相關的其他議題等四個範疇作討論。
針對電腦數據分析和處理 建議提供特定版權豁免
文件提到，人工智能技術發展下，電腦數據分析和處理變得更為普遍，例如以電腦數據分析用作人工智能訓練，現時應該檢討香港《版權條例》，提供特定版權豁免。
文件提到歐盟、日本、新加坡和英國等各地均在各自的版權法例中引入特定的版權豁免，惟各地豁免範疇不一，例如英國的文本及數據開採豁免適用範圍僅限於非商業研究用途；歐盟所訂的文件及數據開採豁免涵蓋商業和非商業用途，但為版權擁有人提供「選擇退出」的選項。
署方建議，有關豁免不應只限適用於非商業研究和研究，以拓展人工智能產業發展，但條例會列明特定豁免的情況。
現時《版權條例》已保障到人工智能生成作品
而針對人工智能生成作品的版權保護、人工智能生成作品侵犯版權的法律責任，文件指，現時《版權條例》下，相關作品已受到版權保障。知識產權署發言人表示，隨着人工智能發展越變普及，相信本地或國際間會有相關案例出現，認為現階段沒有理據就以上兩個範疇提出任何實際的法例修訂建議。
針對深度偽造，文件提及，比起知識產權法，其他相關法律更有用。而人工智能系統透明度則已超出版權及知識產權保護的範籌。