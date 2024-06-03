跨業界自救促政府主動搶旅客　建旅遊數據平台、人工智能吸長線遊

港人持續北上消費，旅客訪港人數不似預期，對本港零售、餐飲業影響最大。來自

酒店、餐飲、零售、中小企的代表，今日（3日）舉行聯合記者會，就最新旅遊措施提出建議。

協助業界的立法會議員容海恩表示，政府宜建立旅遊大數據平台，以得悉旅客有何需要；亦府推出人工智能大使、打造更多打卡點。



陪同多個業界會見傳媒的容海恩表示，政府早前宣布多項盛事，全年多達210個，政府需商討如何與業界合作。她建議，政府建立旅遊大數據平台，以得悉旅客有何需要，皆因現時未有一個中央平台有長線遊的旅遊資訊，可繼而推出人工智能大使，以為旅客提供路線。

她提議，政府宜加大旅遊宣傳，及打造更多打卡點，例如近日票房大賣的電影，可以在當區作為一景點方便旅客打卡，形容是「有需要做」，因香港逐步失去傳統特色，政府需宜加強營造打卡點。

她又指，未見政府在暑假大力推動如「賞你遊」的大抽獎，政府宜主動出擊「搶旅客」，指目前只有搶人才，而未見有搶旅客。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，兩地通關港人北上消費直接影響到餐飲業生意，又指不少店舖晚上經已關門，政府宜考慮如何重新打造夜生活。

他提到，政府雖然推出不同措施，但當中只集中在尖沙咀、維港等地，惟18區仍有不少地方未有著墨，未有推廣當區文化，加上現時自由行旅客較少去高級食店，反而會去小店，故他建議政府可以推出打包式旅遊，餐飲業旅遊業及酒店等業界聯合推廣，同時組織交通網絡。

他也提及，香港有很多島嶼，政府亦可以考慮推出海上旅遊中心，舉辦海上活動等。現時經濟不算理想，期望香港人能夠留港同時吸引海外旅客。他指，目前開放八個自由行，對業界有積極性意義。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，通關至今尤如經歷過山車，酒店業界於紅日幾天生意都很「靚」，惟到第4、5日就會懸崖式跌落。他提及到，旅客消費額雖然更多，但同時間選擇亦都更多，故政府需要知道如何吸引旅客留低，同時早前提及會增加3%稅是否用作旅客宣傳、令人氣變成財氣。

他建議政府應該探討增設電子旅遊專員，同時在多項盛事內找出中心盛事令旅客會因而來港，並提早與業界商討，否則業界難以提供宣傳優惠、亦未能同其他業界串連。