八達通加強支援小商戶　8月起永久豁免每月首1萬交易額手續費

八達通公司今日（9日）宣布，為支援小微企，8月起所有商用版八達通App的用戶，將永久豁免每月首1萬元交易金額的銀行資金轉賬費用，希望能鼓勵更多商戶接受電子支付；另外，八達通亦計劃日後將收款網絡擴大至其他支付平台，意味將來選用八達通付款時，消費者可連接其他支付工具。



八達通營運總監甘志深（右）、營業及市務總監李玉兒（左）公布，8月起將永久豁免商業版App用戶、每個月首1萬元交易金額的銀行資金轉賬費用。（郭梓謙攝）

八達通營業及市務總監李玉兒說，八達通日常會收取商戶1.5%轉賬手續費，按現時數字，有逾8成、約3.8萬個商業版用戶、每月交易額不超過1萬元，相信8月新措施實行後有助這批小商戶作電子支付轉型、提升經營效率與競爭力。

此外，八達通公司亦正研究將這批小商戶收取的款額，可免費直接轉賬至個人八達通戶口，將生意額用作日常花費；以及優化商用App的介面與速度。

李玉兒指，公司會研究在八達通付款時，可連接其他支付工具，但詳情有待進一步公布。（郭梓謙攝）

她又說，公司有意開放八達通網絡至其他支付平台，即以八達通付款時，消費者可連接其他支付工具，相信可更方便旅客「深度遊」，預計下半年會進一步公布詳情。

除了具體措施，李玉兒亦歸納說，目前八達通覆蓋約19萬個零售點，而過去三年受惠於政府派發消費劵，使用八達通的用戶有所增長，也為商戶免費處理逾2億宗交易。而今年撇除消費劵加權後，對比2023年，八達通的交易金額上升一成外，現時已達400萬活躍用戶。

甘志深則指，是次措施著眼點並非增加八達通收入，反而希望帶起業界幫助微小企經營。（郭梓謙攝）

八達通營運總監甘志深則表示，是次措施著眼點並非增加八達通收入，「最主要都係想起一個帶頭作用，喺業界入面第一個出嚟幫助微小企」、「睇吓點樣令佢哋容易啲去做生意、多啲人用電子支付，經濟困難時期大家點樣度過。」