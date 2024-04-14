政府資助160鄉村鋪光纖　大澳零售店不再斷線　順利碌卡收八達通

政府2018年推出「擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃」，至今超過160條鄉村獲資助鋪光纖網絡，約8萬名村民受惠。在大澳經營零售店的村民指，以往網速慢常斷線，連顧客「碌卡」及「嘟」八達通都會斷線無法交易，如今問題已經解決，閒時更可以順暢「煲劇睇片」。



大澳有零售店指，以往網速慢常斷線，顧客使用信用卡或八達通付款往往因為斷線而無法轉帳。（政府新聞網）

政府新聞網今日指出，大澳以往只靠銅線提供基本的電訊服務，去年年中開始鋪設光纖網絡。在大澳生活超過50年、經營零售生意的張志明指，以前上網速度只有每秒8兆比特，而且經常斷線，顧客使用信用卡或八達通付款往往因為斷線而無法轉帳。

「上網看影片自娛也一氣呵成」

他稱，自從吉慶街有光纖網絡覆蓋後，上網速度提高至每秒1,000兆比特，不但沒再出現無法轉帳的情況，空閒時上網看影片自娛也可以一氣呵成。

目標2026年完成235條鄉村鋪光纖

梅窩學校的寬頻服務亦有所提升，校教師黃明發表示，光纖網絡可支援20至30部平板電腦同時上網互動，教師可設計網上課程，加入遊戲，提高趣味。

「擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃」在2018年展開，涵蓋新界和離島235條鄉村，目前已有超過160條鄉村透過資助計劃鋪設光纖網絡。另外，連接香港島至南丫島、大嶼山至長洲、大嶼山至坪洲三條海底光纖電纜已完成鋪設，預計整個計劃在2026年或之前完成，惠及約11萬名村民。