樂悠咭限時新優惠 八達通1設定即免費領$100增值額 即睇登記教學｜樂悠咭又有新限時優惠，只要在樂悠咭八達通申開通一個新功能即可免費領取$100八達通增值額，即睇登記教學啦。



樂悠咭又有新限時優惠，只要在樂悠咭八達通用家將自動增值服務設定$500或$1,000，即可免費領取$100八達通增值額，即睇樂悠咭登記，今次免費領取八達通$100增值額教學，以及更多樂悠咭優惠啦。

👇👇樂悠咭申請教學👇👇

要領取今次的優惠，首先要申請樂悠咭，即睇樂悠咭申請教學。

1.準備文件

a.2003年開始簽發的香港智能身份證正本

b.彩色護照證件相片

可以1.先把彩色護照證件相片存於手機内然後上傳；或

方法2：預備1.5吋 x 2吋彩色護照證件相片，然後拍照再上傳。

*注意：須為6個月內拍攝，以白色/淺色為背景的彩色護照證件大頭相片，圖像最少600像素 (闊) x 800 像素 (高)。

2.下載八達通App

下載八達通App後，在App內點選「樂悠咭」申請

3.透過八達通App遞交電子申請表

在八達通App主頁面中的「焦點服務」，點選申請樂悠咭，或於主頁面的右下角點選「更多」，然後選擇申請樂悠咭，再按照電子申請表内列明的步驟申請及遞交即可完成申請。

即睇設定自動增值步驟 免費領取$100增值額

即日起至2024年6月30日使用「樂悠咭」的老友記只要申請自動增值服務，自動增值服務設定$500或$1,000，即可賺到$100 八達通增值額。

1. 申請

即日起至2024年6月30日 致電2266 2338或向金融機構設定合資格八達通申請自動增值服務，並將自動增值額設定為$500或$1,000。

申請詳情按此查閱

申請步驟(八達通)

2.登記

2024年6月30日或之前，完成網上登記優惠。

登記網站按此

3.增值

於2024年7月31日或之前完成首次自動增值。

不過要留意是次獎賞計劃只適用於任何於2024年3月31日或以前從未備有自動增值的有效樂悠咭，如之前曾暫停或取消服務的樂悠咭將被視為不合資格。

申請自動增值及登記推廣期限：2024年4月1日至2024年6月30日（包括首尾兩天）

完成首次自動增值期限：2024年4月1日至2024年7月31日（包括首尾兩天）

推廣禮品領取期限：符合推廣要求後的7天後便可領取

👇👇即睇2024長者樂悠咭優惠👇👇

+ 2

1. HKTVmall

只要攜帶樂悠咭及長者本人的智能電話，成功安裝及使用「HKTVmall簡易版」App，即可申請加入長者會，購物滿$50即可享有門市自取免運費；以及買滿$200免運費優惠。

2.永安百貨

憑樂悠咭於星期一及二在指定部門購買指定貨品，即可享有額外95折優惠。

3.惠康超級市場

憑樂悠咭於星期三購買惠康獨家產品即可享有9折優惠。

4.百佳超級市場

憑長者咭逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。

5.美心MX/美心Food²

凡於每月第一個星期四，於美心MX或美心Food²分店出示長者咭 / 樂悠咭 / 長者八達通，即享晚市7折優惠，在其他日子合資格長者亦可以享有全日9折優惠，堂食外賣都適用。

6.大快活

只要憑樂悠咭即可於大快活申請關愛長者咭，持有人可於大快活分店，每次消費享有港幣$3現金優惠，每月可享總值港幣$300現金優惠。

7.一粥麵

凡於一粥麵惠顧任何套餐/單點主食，以長者八達通/樂悠咭付款，或者出示長者咭，即享有免費熱飲一杯，早餐及茶餐都適用。