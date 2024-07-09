故宮文化博物館展出故宮106件陶瓷珍品　包括21件國家一級文物

香港故宮文化博物館開幕兩周年之際，全新專題展覽「流光彰色——故宮博物院藏明代陶瓷珍品」於今天（9日）正式揭幕。展覽由香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦，透過故宮博物院新一批借展的106件陶瓷珍品，當中包括21件國家一級文物，聯同香港故宮文化博物館7件藏品，展現明代陶瓷工藝的發展演變和傑出成就。



「流光彰色」是香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦的第10個展覽，展覽將於明天（10日）起在博物館展廳3開放予公眾參觀，由即日起，市民可在西九文化區網上購票平台和票務夥伴平台購買或預訂門票參觀。



香港故宮文化博物館開幕兩周年之際，全新專題展覽「流光彰色——故宮博物院藏明代陶瓷珍品」（「流光彰色」展覽）於今天（9日）正式揭幕。（香港故宮文化博物館提供）

博物館今日舉行「流光彰色」展覽開幕儀式，由故宮博物院副院長羅先良、香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀，以及香港故宮文化博物館館長吳志華擔任主禮嘉賓。

展示明代早、中、晚期陶瓷名品薈萃 包括21件國寶級文物

「流光彰色」展覽展出故宮博物院新一批借展的106件珍品，以及7件香港故宮文化博物館藏品。今次亮相的故宮博物院珍寶，幾乎全部首次來香港展覽，當中國家一級文物共21件，包括洪武釉裏紅松竹梅圖玉壺春瓶、正統青花礬紅彩海水龍紋盤、成化鬥彩三秋杯及萬曆五彩蓮池花鳥圖蒜頭瓶等。

「流光彰色」展覽精選一百多件來自故宮博物院具代表性的明代陶瓷珍品，分三個單元，從造型、釉色、紋飾等方面，展現明代早、中、晚期陶瓷工藝的發展演變和所取得的傑出成就。此展覽是繼香港故宮文化博物館開幕展「凝土為器——故宮博物院珍藏陶瓷」後另一個全新的大型中國陶瓷展。

除故宮106件陶瓷珍品外，展覽亦展出7件來自達文堂主人陳永達和懷海堂主人鍾棋偉對香港故宮文化博物館慷慨捐贈的明代陶瓷珍品。

故宮博物院副院長羅先良表示，明代陶瓷在世界工藝史上留下了濃墨重彩的印記，此次展覽呈現了故宮藏品中極具特色的門類，展現明代歷史文化和陶瓷工匠的智慧，讓觀眾感受中國陶瓷藝術的獨特魅力及其博大精深的文化內涵。

香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝表示，很非常榮幸與故宮博物院合作，發揮香港聯通世界的優勢，成為中國文化藝術走向世界的一扇門。