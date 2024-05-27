故宮文化博物館懶人包｜交通＋開放時間等入場7須知　 附門票優惠

香港故宮文化博物館今年3月20日開始，展出首個以圓明園為主題的大型展覽。喜歡中華文化，想在假日感受藝術氣息的你，又去過未？想知仲有咩睇、點去、票價幾錢？那出發前記得看看這個懶人包！



查看故官文化博物館早鳥優惠

香港故宮文化博物館樓高7層，共有9個展覽廳，內部參考了北京故宮設計。博物館會定期展出不同的文物展品及藝術家的收藏品，當中有一些更是國家一級文物。

值得一提，今年3月20日至8月12日，博物館首個大型展覽「香港賽馬會呈獻系列：圓明園⸺清代皇家園居文化」，展出了逾190件與圓明園有關的重要文物，非常值得觀看。

香港故宮文化博物館樓高7層，共有9個展覽廳。（香港故宮文化博物館）

1. 香港故宮文化博物館門票售價

市民可經網上預約或現場購票，門票售價如下：

標準門票：$60（成人）／$30（特惠）

全館通行門票：$220（成人）／$110（特惠）

特別展覽門票：$150（成人）／$75（特惠）

＊7歲-11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者；殘疾人士（與一名同行照料者）與綜合社會保障援助受惠人可享特惠優惠。



查看故官文化博物館早鳥優惠

標準門票可參觀展廳1-7；如要參觀特別展覽，需購買特別展覽門票，可參觀展廳1-7及1個指定特別展覽廳（特別展覽廳8或9）；如想同時參觀兩個特別展覽廳，就要購買全館通行門票。

2. 香港故宮文化博物館有特別優惠嗎？

故宮文化博物館門票有6個購票平台，官方預約的平台為購票通（Cityline）；其他合作的購票平台有Klook、香港中國旅行社、KKday、飛豬旅行及攜程旅行。

而於官方預約平台購票通（Cityline）購買博物館組合套票（故宮文化博物館及M+博物館），可享低至$171的優惠，其他組合套票也有95折。特別展覽門票會因應該期展覽內容而有變動，標準門票、全館通行門票及套票組合優惠可參考：

標準門票＋標準門票：優惠價$171｜原價$180

標準門票+特別展覽套票：優惠價$285｜原價$300

全館通行門票＋標準門票：優惠價$323｜原價$340

全館通行門票+特別展覽套票：優惠價$437｜原價$460



市民可經網上預約或現場購票。（香港故宮文化博物館官方Facebook）

故宮文化博物館的特別展覽價錢詳情

3. 香港故宮文化博物館點去？

地址：九龍西九文化區博物館道8號



交通方法一（九龍站出站）：

E4或E5出口

沿雅翔道步行至西區海底隧道巴士站，橫過行人天橋後，即可抵達西九文化區。路程需時約十至十五分鐘。

C1或D1出口

出站後，使用扶手電梯往1樓，跟從路標指示前往ELEMENTS圓方金區2樓的藝術廣場天橋出口。橫過行人天橋後，即可抵達西九文化區。路程需時約十至十五分鐘。

E出口

可轉乘綠色專線小巴26、74、74S或74D直達。逢星期五、週末及公眾假期可乘綠色專線小巴77M、26D或74D。

交通方法二（柯士甸站）：

D2出口

平日、週末及公眾假期可轉乘文化專線CX1直達；週末及公眾假期另有額外專線：W4。

B4或B5出口

經圓方步行前往西九文化區。路程需時約十五至二十分鐘。

4. 香港故宮文化博物館開放時間：

星期一、三、四、日（上午10時至下午6時）／

星期五、六及公眾假期（上午10時至下午8時）

休館時間：星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及年初二



查看故官文化博物館早鳥優惠

5. 香港故宮文化博物館全年會籍

「香港故宮之友」會籍有四個等級，包括個人、青年、家庭及長者會藉，可全年無限次入場參觀所有展廳；一年內可免費參觀特別展覽共8次（展廳8和9各4次），另外可享故宮文化博物館博物館禮品店和餐廳9折優惠及專屬參觀時段。

「香港故宮之友」會籍

個人會藉：$600（個人）；$1000（雙人）

青年會藉：$300（ 7-11歲或全日制學生）

家庭會藉：$1,200（兩位成人及一位7-11歲的小童或全日制學生）

長者會藉：$300（60歲或以上）



「香港故宮之友」會籍有四個等級。（西九文化區官方網頁）

6. 香港故宮文化博物館現在有什麼可以觀賞？

特別展覽

香港賽馬會呈獻系列：圓明園──清代皇家園居文化

展期：即日至8月12日



展覽展出逾190件與圓明園相關的重要文物，包括書畫、器物、燙樣（建築模型）等，重現清代著名皇家園林的輝煌。作為五代帝王園居理政的重地，圓明園更展現了中國傳統的造園藝術。展覽全面展現圓明園的歷史風貌，讓觀眾對中國園林藝術有更深入的了解。

香港賽馬會呈獻系列：圓明園──清代皇家園居文化（香港故宮文化博物館）

專題展覽

紫禁一日──清代宮廷生活

香港賽馬會呈獻系列：故事新說──故宮博物院藏明代人物畫名品

器惟求新──當代設計對話古代工藝

樂藏與共──香港故宮文化博物館首批受贈藏品展

香港賽馬會呈獻系列：山林市城──遊歷舊園新景



查看故官文化博物館早鳥優惠

香港故宮文化博物館共展示九百多件來自故宮博物院的珍貴文物，不少都是首次在香港公開展出，有些藏品更是從未對外公開展出。如「紫禁一日──清代宮廷生活」重點展品便有金鏨花雲龍紋執壺、大吉葫蘆挂掛屏及乾隆款勾蓮八寶紋等，均是乾隆年間的珍品，距今已超過200年歷史。

7. 香港故宮文化博物館退票安排

黃色或紅色暴雨警告信號，一號或三號熱帶氣旋警告信號：

博物館如常開放，所有戶外展覽或活動將會暫停。

黑色暴雨警告信號，八號或以上熱帶氣旋警告信號：

開放時間前懸掛

博物館將不會開放。稍後若取消警告信號，博物館將會在三小時後重新開放。若警告信號取消時距離博物館閉館時間不足四小時，當日將不會開放。

如在開放時間內懸掛

博物館維持開放，並提供有限度服務。所有戶外展覽或活動將會暫停。

若在參觀當日受上述情況影響，所有門票可以由當日起延長180日，訪客可於有效期內使用原有門票於同一時段進場。

查看故官文化博物館早鳥優惠

（全文完）