西九故宮法國百年時尚展　 近400件珍品　逾百年歷史宮延女性內衣

香港故宮文化博物館將於明（26日）起展出「法國百年時尚— 巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770-1910年」，展覽有近400件十八世紀末至二十世紀初華麗精美的法國服飾、珠寶與配飾，彰顯法國文化時尚。



當中，有逾百年歷史的「內衣」，是宮延女性用來塑造身體輪廓的緊身胸衣和裙撐，展示出女性華麗背後的愉悅與痛苦，亦記錄了後來為迎合新生活風格及時尚潮流設計的女性內衣。



「法國百年時尚」展覽由巴黎裝飾藝術博物館與香港文化博物館聯合主辦，是巴黎博物館首次將最全面的法國歷史服飾收藏於亞洲亮相。展覽按時序回顧1770至1910年代法國男女服飾歷史，每個單元分別展出各時代最具代表性的服飾，而內衣則是重要元素之一，貫穿不同單元，亦能見證其歷史變遷。

18世紀宮庭女性塑造身體輪廓緊身胸衣和裙撐

展覽分為五個單元，分別是絢麗宮廷（1770-1790年）、理性與感性（1810-1830年）、傳統與創新（1850-1860年）、雍容華貴（1880年）及美好年代（1890-1910年）。

展覽中最值得留意的是內衣，當中展出包括18世紀宮庭女性用來塑造身體輪廓的緊身胸衣和裙撐、19世紀中葉瘋靡法國乃至整個歐洲的中型裙撐、在1865年至1866年間拓展至令女性難以通過狹窄門框的裙撐等。內衣的展品橫跨世代，不但展示出女性華麗背後的愉悅與痛苦，亦記錄了後來為迎合新生活風格及時尚潮流設計的女性內衣。

「法式女士禮服」增大臀部寬度 擴大裙擺體積

除了內衣，展覽亦有不少宮廷的奢華禮服，先有王后和宮廷女士都會在隆重場合穿上的宮廷禮服，由外袍、半身裙和三角胸衣組成，全部由同一塊的絢麗布料剪裁而成，飾有蕾絲和銀線刺繡的花邊。法式男士禮服則是法國宮廷男士在很多場合都會穿上，如參加國王起床及就寢儀式、接見大使儀式、盛大的舞會等。

另外，亦有法式女士禮服及緊身胸衣，宮廷女士的「法式女士禮服」穿着非常複雜，在罩衫與長裙之間，她們會穿上一件航骨製的緊身胸衣和一條裙撐。緊身胸衣用以形塑上半身體態，繫在腰間的裙撐則用以增大臀部寬度，擴大裙擺體積。

法式女士禮服（左）及緊身胸衣（右），宮廷女士的「法式女士禮服」穿着非常複雜，在罩衫與長裙之間，她們會穿上一件航骨製的緊身胸衣和一條裙撐。（黃梓霖攝）

在18世紀的法國，中國絲綢及中國風尚的布料深受歡迎，可見此外套上印有花卉圖案，其實亦是受中國絲綢所啟發。（黃梓霖攝）

18世紀法國起中國絲綢及中國風

在18世紀的法國，中國絲綢及中國風的布料深受歡迎，可見此外套上印有花卉圖案，其實亦是受中國絲綢所啟發，而此室內外套更是一家之主衣櫃裏必備的服飾。

除此之外，展覽亦有展出顯現新時代女性體態美的服飾，踏入20世紀之初，長裙體積縮小，輪廓以曲線為尚。緊身胸衣正面裝飾更加華麗，內部則仍然由堅硬的鋼困製成，用以勾勒身體輪廊。拖地長裙的貼身剪裁令女士行走時婀娜多姿，形態猶如「新藝術風格」的曲線美。

「法國百年時尚」展覽由明天（26日）起至10月14日，於香港故宮文化博物館展出，屆時設三種語言包括廣東話、英語及普通話的語音導賞。