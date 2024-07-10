47人案．求情｜毛孟靜望出獄後能與夫渡餘生　獲建制前議員求情

民主派初選案，45人認罪或經審訊後被裁定罪成，參加九西、超區和衛生服務界初選的9名被告，今（10日）起在西九龍法院（暫代高等法院）求情。前立法會議員毛孟靜早前已認罪，她求情稱沒有參與組織，也沒有向他人施壓，她的律師並呈上建制派前立法會議員石禮謙的求情信，石稱和毛雖政見不同，但會與她交流意見。毛在自撰的求情信也提到，希望出獄後能與丈夫餘生，不管時間有多久。其律師希望法庭能以5至6年作為毛的量刑起點。



第四批求情的被告共9人。(詳看下圖)

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第四批求情的被告，包括參加九龍西初選的毛孟靜(67歲)、岑子杰(37歲)、馮達浚(28歲)、劉澤鋒(27歲)、何啟明(35歲)、黃碧雲(65歲)，以及參加「超區」初選的岑敖暉(30歲)和王百羽(33歲)，與參選衞生服務界初選的余慧明(37歲)，何啟明、黃碧雲和余慧明經審訊後被裁定罪成，另6人則認罪。

被告毛孟靜。

官指戴耀廷也曾諮詢毛的法律意見

毛孟靜的代表大律師黃雅斌求情時指，毛孟靜在案中有一定程度的參選，她在初選勝出後，報名參加立會選舉。但她沒有參與組織，亦沒有向他人施壓，亦對無差別否決預算案有保留，認為量刑起點應介乎5至6年。法官陳慶偉則指，戴耀廷曾諮詢毛的法律意見。此外，她亦尋求國際的支持。黃回應指，後者並非控罪範圍。

立法會前建制派議員石禮謙亦有為毛孟靜撰求情信。（資料圖片）

融樂會指毛關注少數族裔權益

辯方呈上多封求情信，其中前立法會議員石禮謙的求情信指，雖然和毛的政治立場不同，但仍會交流看法。此外，融樂會的求情信指，毛關注少數族裔的權益。黃亦指，毛有真誠悔意，並早於本年初已寫下求情信，信中就她在案中的參與，以及無差別否決預算案可構成的傷害，作出道歉。

毛親撰情信望出獄後能與丈夫共渡餘生

毛在其求情信亦提到，她很希望出獄後，不管時間有多長，希望與丈夫共渡餘下光陰(spend whatever time left together )。去年有報道指，毛的丈夫 Philip Bowring 因病入院，並在深切治療部留醫一段時間。

被告何啟明。

馮檢基指何啟明熱心幫助低下層

代表何啟明的代表大律師阮偉明指，何熱心服務社會，大學畢業後加入民協。即使他被捕後，仍參與深水埗主教山蓄水池的保育工作，直至蓄水池被評為歷史建築。辯方呈上其家人、女友等人撰寫的9封求情信，其中前民協主席馮協基的求情信，指何熱心幫助低下階層。

犯罪出於良好動機

阮亦指，何干犯嚴重罪行，但出於良好的動機。他想成為立法會議員後，建設更美好的香港，認為法庭應判處應少於3年的刑期。阮強調，何指深切反省，不會重犯。而他被捕後已決定退出政壇，近年修讀神學碩士學位。

已求情被告的求情撮要

1. 初選組織者5人

2. 港島區參選的被告6人

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3. 九龍東的參選被告6人

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

案件編號：HCCC69-70/2022