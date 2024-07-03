47人案．求情一｜戴耀廷自覺應囚2年　袁嘉蔚已結婚望過新生活

民主派47人被指在2020年的35+初選中，串謀顛覆國家政權，當中31人認罪，14人經審訊被裁定罪成。45名有罪的被告，分成6批求情。法官早前要求控辯雙方就《港區國安法》下，把判刑分三級的條文作陳詞，根據該條款，判刑可由最少3年以下，至最高的無期徒刑。控方認為法庭可根據各被告的參與程度分三級判刑，但拒評論各被告應屬何種等級。



戴耀廷等5名被指是初選組織者的被告，均希望不被視作第一級，戴耀廷更稱他並無參與初選，自覺只是第三級別的「其他參與者」，認為應只被判囚2年。



餘下40名被告，則以地區區分，分批作判刑，其中東區的6名被告，均稱他們只屬一般參與者，望能輕判，而早已認罪的前眾志成員袁嘉蔚，更透露還柙期間已與其中一名被告結婚，希望能盡快出獄，重過新生活。



控方立場

可分級判刑，提供資料可減刑

主控官稱，根據《國安法》第22條，顛覆國家政權罪的刑罰設「三級制」，即：第一類別的「首要分子或罪行重大者」，判處無期徒刑或10年以上有期徒刑；第二類別為「積極參加者」，判處3年以上10年以下有期徒刑；及第三類別「其他參加者」，判處3年以下有期徒刑、拘役或管制。

控方表明立場，認為法庭可先根據各被告的參與程度，決定各人的等級，並根據指引判刑，在法官追問下，控方認為案中領導者應屬第一類別，即「首要分子或罪行重大者」，同時亦可考慮各人是否有減刑因素，如第33條列明揭發他人犯罪者，若經查證屬實，可獲減刑。區諾軒、趙家賢等曾出庭作供，亦應可獲減刑。

被告求情概要

1. 初選組織者

戴耀廷等5名初選組織者，於2024年6月25日在西九龍法院(暫代高等法院)作求情。

戴耀廷的律師求情時，強調他作初選計劃時，《港區國安法》並未生效，故不算違法，惟法律生效後，其角色已不再重要，他只是愚蠢地沒有取消計劃。戴又強調「攬炒十步曲」並非計劃的部份，他亦非想推翻香港政府，只是想爭取真普選。戴又稱他並無參與初選，認為只屬「其他參與者」的角色，加上認罪，認為只應判囚2年。

另外，區諾軒、趙家賢及鍾錦麟均曾出庭作供，他們認為應給予他們4成至6成的刑期扣減，其中趙及鍾均指他們的參與程度相對較低，亦有盡早退出初選等，希望能獲減刑。

至於曾提出「三投三不投」運動的吳政亨，他稱他由始至終都是一名局外人，亦沒有參與初選，認為應當作是第三級的「其他參與者」看待。

2. 港島區6名被告

第二批求情被告包括經審訊裁罪成的鄭達鴻（35歲）、楊雪盈（37歲）和彭卓棋（29歲），及認罪的袁嘉蔚（30歲）、梁晃維（26歲）和徐子見（56歲），他們於7月2至3日作求情。

前香港眾志成員袁嘉蔚，案發時是港島南區的區議員，她因曾參與初選被控，她並在初選中勝出，惟報名參選立法會議員時被取消資格。代表袁的律師在求情時稱，戴等人所作的計謀，漏洞甚多，注定失敗，袁在案中的參與程度不高，其危害國安風險低。律師又指，袁在還柙期間已改變，不會再重犯，她更在早前與案中的一名被告結婚，她希望能盡快出獄，並過新生活。

另一名已認罪的被告梁晃維，他案發時亦是區議員，他更是《墨落無悔》聲明的發起人之一，開審前已承認控罪。梁在求情時稱，他在《港區國安法》生效前發起該聲明，認為判刑時不應作考慮，又稱他初選勝出後，報名參選立法會時被DQ，之後亦無找替補人選，認為他只屬第二級別的「積極參與者」。

惟法官卻指梁沒有揀選「plan B」只因難找其政治理念相近的人，又指梁在《國安法》生效後，沒有撤回《墨》的聲明，並有出席抗爭記者會，並曾指戴耀廷太溫和。

另一名已認罪的被告徐子見，同樣因參與初選被控，他求情時稱他不曾參與任何政黨，亦沒有發表激進政見，又稱他還柙期間垊父，又長期受皮膚病影響令他感到痛楚。徐認為他只屬第三類別的「其他參與者」。

三名經審訊被裁定罪成的被告鄭達鴻、楊雪盈及彭卓棋，均稱當時深信未有違法。案發時為公民黨成員的鄭達鴻稱，他當時只是跟黨領導的立場，他亦有研究相關法例，認為並無違法，他又指他在初選勝出後，參選立法會被DQ，之後便無再接觸政治。

楊雪盈呈上多封求情信，指她在文化藝術、保育及動物權益等方面有貢獻，她在自撰的求情信稱，參選初心是想把這些議題帶入立法會，卻誤墮法網，對發生的事道歉，惟法官卻質疑楊未有就其行為道歉。

彭卓棋則稱，國安法生效前未作諮詢，公眾對法例並不理解，他因無知而犯案。他又指在國安法生效後，已即通知民主動力刪除其政綱，涉本案後更加入宣傳一兩制及《基本法》的組織，致力維護國安。惟法官卻指彭立場多變，參選時曾言論激進，質疑他最近的改變屬投機性質。彭則認他在初選時的言論不當，但他一直只渴望能服務香港及國家。

案件原有47名被告 最終45人有罪

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

案件編號：HCCC 69-70/2022