47人案．求情｜譚文豪曾向警方錄口供　稱若知違法一定不參與

民主派47人初選案，45人有罪被告中，參加九東區初選的6名被告今午（5日）續在西九龍法院（暫代高等法院）求情。前公民黨的譚文豪的律師求情時透露，譚於2021年7月時曾自願和警方進行錄影會面，譚曾稱，若案發時知道犯法，一定不會參加初選。譚又在求情信中提到，他對過去的言行深感悔疚，並向香港各界和中央政府真誠道歉。



案件押後至下周一續審，將由譚得志、胡志偉和施德來的代表大律師替他們求情。



第三批曾參與九龍東初選的被告。(詳看下圖)

+ 1

第3批求情的6名被告，包括認罪的黃之鋒(27歳)、譚文豪(48歲)、李嘉達(32歲)、譚得志(52歲)和胡志偉(61歲)，和經審訊被裁定罪成的施德來(41歲)

譚文豪稱若當時知違法，一定不會參與，亦對當時的言行感悔疚。（資料圖片/羅君豪攝）

譚認為應屬第二級的積極參加者

代表譚文豪的資深大律師何沛謙下午續求情，指考慮譚在《國安法》生效後的在論壇發言、參與初選，以及報名參加立會選舉，認為他屬《國安法》第22條刑罰「三級制」中第二級的「積極參加者」，即3至10年的監禁。就譚案發時為民主動力的執委，何指民動組織鬆散，亦非為初選而成立，譚非以民動執委的身份，參選涉案的謀劃。

譚文豪曾經營餐廳，但該餐廳已結業。（譚文豪FB）

曾錄口供作招認

何亦透露，譚曾於2021年7月自願和警方進行錄影會面。法官李運騰問，該紀錄是否「無損權益供詞」或證人供詞。何回應稱，譚在會面中作出招認，又引用當中部份內容，指若案發時知道犯法，他一定不會參加初選。何續指，它反映譚在涉案時的想法，強調他不是無視法律。法官李運騰指，根據鄭達鴻的證供，當時公民黨內的法律意見認為初選不違法。何指公民黨內曾於《國安法》生效前，開會討論如何應對《國安法》，顯示他們是想避免違法。但控方指譚的會面並非作出招認。

何又讀出譚文豪求情信中最後一句，指他對過去的言行深感悔疚，向香港各界和中央政府真誠道歉。

李嘉達稱2019年很多年輕人都有一份無力感及感到壓抑。（資料圖片/李穎霖攝）

李嘉達當選區議員後參與初選

李嘉達的代表大律師陳德昌透露，李來自草根家庭，自幼居於公屋單位。他中學時成績優異，考入港大修讀社工，2013年畢業。陳指很多年青人於2019年有無力感和感壓抑，李在此情況下參選區議會，並成功當選，其後報名參加初選。

認為應屬積極參加者

陳指，李承認犯錯，現已改過和更生，認為李屬《國安法》第22條刑罰「三級制」中的「積極參加者」，量刑起點應介乎3至6.5年。

女友曾提議在獄中結婚

辯方呈上多封求情信，透露李的女友在他還押期間提議結婚。但李認為應舉辦一個正式的婚禮，拒絕獄中成婚，女友現時仍在等他出獄。此外，李的祖母於他還押期間去世。

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

案件編號：HCCC69-70/2022

已認罪的被告其主要求情

1. 初選組織者

2. 港島區6名被告