澳門多個保安部門網站受攻擊　服務一度受阻　責成電訊商徹查

澳門多個保安部門網站及手機應用程式，周三（10日）晚上因遭到來自海外的分散式拒絕服務攻擊，導致服務一度受阻，經修復後恢復正常。保安部隊事務局表示，已責成提供阻隔分散式拒絕服務攻擊之澳門電訊，須徹查有關事件、要求提交報告及改善方案，避免同類事情再發生。



澳門保安部隊事務局指出，因受到來自海外的分散式拒絕服務攻擊，導致在10日晚上8時起，保安司司長辦公室、保安部隊事務局、治安警察局、消防局、保安部隊高等學校網站及手機應用程式服務受阻，當局立即聯同電訊營運商開展應急處理，盡快恢復受影響服務。

經阻隔分散式拒絕服務攻擊的供應商與保安部隊技術人員修復後，約於10日晚上8時45分上述網站服務已恢復正常，但經澳門電訊的網絡（寬頻及流動網絡）仍然不能訪問上述網站、而透過其他電訊營運商的網絡能正常訪問上述網站。

其後澳門電訊技術人員在修復過程中未能即時作出適當處理，及後經該公司修復後，約於10日晚上11時13分， 透過澳門電訊的網絡也可正常訪問上述網站服務。

保安部隊事務局表示，已責成提供阻隔分散式拒絕服務攻擊之澳門電訊，須徹查有關事件、要求提交報告及改善方案，避免同類事情再發生。