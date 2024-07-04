澳門特首賀一誠再休假16天　合計29天「悠長假期」惹關注

澳門政府今日 (4日) 出版的特區公報副刊公布，行政長官賀一誠再休假 16天，至 7月19日始結束假期，期間繼續由行政法務司司長張永春臨時代理行政長官職務。賀一誠上月 (6月) 21日起突宣布休假，原定休假13日，即今日應恢復上班；如今再休假16天。即合計休假29天。由於澳門特首選舉最快今年十月舉行，賀一誠今次的「悠長假期」引發當地政界關注。



澳門政府公告指賀一誠再休假16天，即合共休假29天（澳門政府網站截圖）

夏寶龍到澳門考察調研後 賀一誠未透露連任意願

港澳辦主任夏寶龍上月到澳門考察調研7日，結束行程後，賀一誠被問到夏寶龍有否鼓勵他今年10月特首選舉競逐連任，賀一誠當時說「中央未同我傾過呢方面問題」，又指今次夏寶龍考察是考核特區政府工作，曾指出不足和存在的問題，並提出建議。賀一誠未有透露連任意願，僅稱「未去到呢個程序，有決定會通知你」。

賀一誠再休假16天，合計休假29天。（澳門新聞局相片）

曾被夏寶龍指出不足當日記者會上，被問到夏寶龍曾指出澳門政府工作有甚麼不足，賀一誠舉例澳門交通擁擠、路窄，形容夏寶龍都看到。賀一誠說很多工作會在發展中一直調整，「唔會有政府話對工作百分百滿意」，會用行政管理做好這方面工作。

新民黨立法會議員何敬康指高官休假屬正常（立法會直播截圖）

何敬康：未來數月公務繁重 爭取時間休息是好事

新民黨立法會議員、澳門前特首何厚鏵姪兒何敬康向《香港01》表示，注意到澳門行政長官延長休假的消息。正如他上次所講，高級官員休假實屬正常，今年最後幾個月澳門的公務會特別繁重，行政長官先在這段時間爭取充份時間休息也是好事。