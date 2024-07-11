泳總｜《香港01》揭示問題　方力申質疑三級制是為保護「殭屍會」

《香港01》今日（11日）報道，過去十年泳總屬會名單，最高級別的73間「正式屬會」只有2015年一次向上流動，兩成更疑屬無任何活動的「殭屍會」。方力申今向《香港01》表示曾檢視過泳總屬會制度，認同「殭屍會」存在而且數量十分多，認為泳總應該定立明確可升可降機制，「你無為泳壇有貢獻，培育不到人才，你就要降級少啲資源，好正常啫，如果畀資源你都係浪費緊㗎啦。」

對於泳總王敏超今早在電台指因資源有限，加上要觀察屬會經營，所以要保留三級屬會制度，方力申反駁，「到底係磨練呢啲競賽屬會，定保障呢啲歷史悠久嘅會繼續喺度磨爛蓆?」



方力申接受訪問時表示，自己亦檢視過屬會制度，認同「殭屍會」存在而且數量十分多

方力申稱近半「正式屬會」與泳手培養無關

《香港01》今日報道過去十年泳總屬會名單，最高級別的73間「正式屬會」只有2015年一次向上流動，兩成更疑屬無任何活動的「殭屍會」。方力申接受訪問時表示，自己亦檢視過屬會制度，認同「殭屍會」存在而且數量十分多。他提到，翻查資料發現，屬會評分有11項，其中只有4項直接與泳手有關包括「泳員入選香港代表隊」、「分齡錦標賽團體排名」、「香港國際公開游泳錦標團體排名」及「本地公開水域游泳比賽排名」，他指，73個正式屬會中有35個屬會在以上4項獲0分，而評分最低的10個屬會只在「屬會歷史」一項中獲分。

在30個觀察屬會中，只有6間泳會在4項直接與泳手有關評分中獲分，同樣地，而評分最低的10個屬會只在「屬會歷史」一項中獲分。

方力申在Instagram發出一篇近千字長文還擊泳總，更表示「我真的怒了」。（方力申IG）

質疑三級屬會制度 方力申：係磨練屬會定保障歷史悠久嘅會磨爛蓆？

王敏超今早在電台指，由於資源有限，加上要觀察新屬會的經營，會有否發展成一個成熟的屬會，所以要保留三級屬會制度，方力申回應表示，「到底係磨練呢啲競賽屬會，定保障呢啲歷史悠久嘅會繼續喺度『磨爛蓆』?」他指，部分屬會沒有貢獻，應該要有一個明確的可升可降機制令屬會有目標，「你唔為泳壇有貢獻，培育不到人才，你就要降級少啲資源，好正常啫，如果俾資源你都係浪費緊㗎啦。」

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他表示，現時競賽屬會泳手即使成績達標亦不能參與錦標賽，質疑泳總做法是在維護正式屬會及觀察屬會，因為若越來越多成績優異的泳手轉到競賽屬會，就有可能威脅到正式屬會及觀察屬會的地位，「上面有咁多『殭屍屬會』點解仲要維護佢哋?」

方力申認為泳總亦應與業內人士或相關持分者亦討論

王敏超曾表示，泳總執委會將會討論相關事宜，方力申認為，泳總亦應與業內人士或相關持分者亦討論，並非只由執委會檢視制度。

王敏超曾表示，泳總執委會將會討論相關事宜。（蘇煒然攝）

方力申為旗下屬會泳手爭取出賽機會一事引起社會討論，他強調，何詩蓓的成績令人鼓舞，泳總應該要讓市民知道會為培育人才而努力。