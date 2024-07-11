泳總｜何敬康回應《香港01》偵查報道　「殭屍屬會」達雙位數要DQ

前香港游泳代表、藝人方力申炮轟中國香港游泳總會（泳總）制度不公，事件惹社會關注，《香港01》今日（11日）報道，過去十年泳總屬會名單，最高級別的73間「正式屬會」只有2015年一次向上流動，兩成更疑屬無任何活動的「殭屍會」。

一直跟進泳總屬會風波的新民黨立法會議員何敬康在電台節目即場回應「殭屍會」問題稱，如泳總屬會長期兩三年或以上沒運作、沒舉辦或協辦比賽、沒教練及運動員，基本上是一個空殼屬會，他估計「殭屍會」數目至少達雙位數字，認為他們如不自動退出，建議設立「除牌」機制，及訂立清晰準則。



方力申希望泳總可優化制度，設立透明的升降級機制。（資料圖片）

泳總屬會分為「正式屬會」、「觀察屬會」及「競賽屬會」三級，「競賽屬會」無資格參加錦標賽之餘，亦無投票權及透過泳總租用康文署轄下泳線的權利；「觀察屬會」則無投票權。泳總現時有73個正式屬會、30個觀察屬會，及34個競賽屬會。

何敬康估計「殭屍屬會」或達雙位數：銀行戶口長期沒活動都會刪除

就可能出現「殭屍屬會」情況，何敬康指如泳總屬會完全長期兩、三年或以上沒運作、舉辦或協辦比賽、沒教練及運動員，「基本上是一個空殼屬會」。他估計「殭屍屬會」數目至少為雙位數字，認為他們如不自動退出，下級屬會便沒晉升空間。

他建議泳總考慮優化升降制度，可設「除牌」制度，「等於股票市場，甚至現時金融體系，一個銀行戶口是長期沒活動，銀行是會刪除你的銀行戶口。」他續指，就判斷是否為「殭屍屬會」需有準則及清晰機制。