泳總73正式屬會9年無升級　至少15個無活動紀錄　5個無聯絡方法

方力申早前炮轟泳總制度不公，泳總反指不同級別的屬會有流動。《香港01》統計過去十年泳總屬會名單，最高級別的73間「正式屬會」，只有2015年一次向上流動，42%屬會無將聯絡資料寫入泳總列表。

正式屬會中，至少15個無公開游泳活動紀錄；5個全無公開資料及聯絡方法；部份社團登記地址，為私人住宅地址，如無任何公開紀錄的「香港世界體育會」，登記地址為曾捲入爭議的泳總委員吳旭光住址。另有以足球聞名的體育會，擁泳總會籍，其中兩個的網上無游泳資訊。



方力申的泳會，屬於最低級別的「競賽屬會」，無資格參加錦標賽。（方力申IG）

最高級別「正式屬會」 九年無變動

前香港游泳代表方力申指旗下泳會，一名九歲泳手即使已符合參與錦標賽的資格，惟因屬會「級別不夠高」而被拒參賽，亦無法代表香港參賽，質疑泳總制度不公。

泳總的屬會分為「正式屬會」、「觀察屬會」及「競賽屬會」三級，「競賽屬會」無資格參加錦標賽之餘，亦無投票權及透過泳總租用康文署轄下泳線的權利；「觀察屬會」則無投票權。泳總現時有73個正式屬會、30個觀察屬會，及34個競賽屬會。

泳總設屬會逐級晉升至的制度，不過《香港01》統計近十年各級屬會的名單，發現十年間只有一個屬會由「觀察屬會」晉升為「正式屬會」。

2016-17年度，原同為正式屬會的「香港中華游樂會」及「香港鄉村俱樂部」退會後，就只有「白豚體育會」升為「正式屬會」，正式屬會的成員由74個減至73個。此後，正式屬會的名單至今都再無變動。

方力申在Instagram發出一篇近千字長文還擊泳總，更表示「我真的怒了」。（方力申IG）

二三級屬會 近兩年「兩升一降」

至於泳總「觀察屬會」，過去十年的變動亦不多。自2017-18年度，一個名為「毅智體育會」的「競賽屬會」晉升至「觀察屬會」後，相隔6年，至2023-24年度才再有晉升。

泳總於7月5日的聲明所言，近兩年分別有兩個「競賽屬會」獲升為「觀察屬會」，惟2023-24年獲晉升的「Fastlane Swimming Co Limited」，於本年度已退回「競賽屬會」之列。

換言之，現時30個觀察屬會中，28個屬會已連任十年。

退出才有升級空缺

據泳總的屬會申請程序文件，「正式屬會」及「觀察屬會」都要有成員退會，次一級的屬會才能申請遞補晉升。不過，據過去十年的屬會名單，除「Fastlane Swimming Co Limited」於本年度掉落一級外，「觀察屬會」中無成員退會。

每級屬會申請晉升後，都須通過評估及於泳總周年大會上決定，惟泳總無公開有關文件，當中有多少屬會曾申請晉升就不得而知。

「香港世界體育會」的註冊地址，與泳總委員海天體育會游泳部總監吳旭光報住的地址相同。吳旭光曾捲入爭議。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

「香港世界體育會」無資料 登記地址為吳旭光住址

雖然十年來，73個正式屬會的名單都無大變化，但這些泳會是否至今仍然於泳壇活躍？

泳總公開的正式屬會中，多個泳會都無聯絡資料，當中「香港世界體育會」、「柴灣游泳會」及「全能游泳會」更無網頁、社交媒體專頁，其社團註冊地址亦為私人住宅。「香港世界體育會」的註冊地址，與泳總委員海天體育會游泳部總監吳旭光報住的地址相同。

2018年亞運泳隊選拔程序被質疑不公平及有包庇之嫌，2020年《審計報告》轟港協暨奧委會在選拔運動員欠透明度和問責不足，有兩名運動員不符合遴選準則，但最終同樣獲選，包括當時引起巨大爭議的泳總委員吳旭光之子吳欣鍵，因在2017年亞洲室內暨武術運動會取得佳績而入選，相反100米蛙泳最快的郭家輝就落選，但審計報告並無詳述落選理由。

逾三分一屬會無公開聯絡資料

泳總網站有屬會的列表，有聯絡人、聯絡電話、聯絡電郵一欄，73個正式屬會中，31個會上述三欄完全空白，佔42%；30個觀察屬會，8個三欄完全空白，佔27%；34個競賽屬會中，10個三欄完全空白，佔29%。整體無資料的比率，為34%。

但不少屬會的資料完全為空，亦有部份在網上其無網頁或社交媒體專頁，部份屬會有專頁卻無更新多時。這些屬會都難以知道是否仍正運作。

記者統計，完全無任何資料的屬會，至少有5個；而2019年至今，無任何游泳活動公開紀錄的，至少有15個。

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兩屬會用同一愉園地址

73個正式屬會中，香港基督教青年會及旗下泳團佔五個正式屬會名額。另一老牌體育會愉園體育會亦是泳總正式屬會，惟記者發現另一正式屬會新葉游泳俱樂部（又稱新業），其社團註冊地址與愉園相同。翻查紀錄，去年底撤銷公司註冊的「新業游泳顧問有限公司」，其中一名董事兼股東為愉園泳隊的總監張國瑜。

「公民」網站無介紹游泳項目 「東昇」IG只有足球

「公民體育會」是泳總正式屬會，該會有香港甲組足球隊，網站介紹有足球、田徑、籃球、乒乓等運動，唯獨無介紹游泳。

另一正式屬會「東昇體育會」，是香港足球乙組球隊。該會無官方網站，社交網站只有足球隊的資訊。

五私人會所擁會籍 網僅列泳池設施無泳隊資料

至於其餘的正式屬會，私人會所或私人體育會佔五個，為婦女遊樂會、元老會、域多利遊樂會、九龍塘會、康怡花園俱樂部游泳委員會，網站有列出泳池設施，但無列出比賽泳隊資料。

另外拯溺會佔六個，當中兩個是拯溺會的游泳部。

泳總無公開每年評分

泳總每年都會對「正式屬會」及「觀察屬會」評分，當中一半分數會考慮屬會的會史、註冊泳員人數、報名參加比賽的人數、協助泳總舉辦賽事等等，另一半分數則考慮屬會會員在大型比賽中的排名、有多少人入選港隊、有無刷新紀錄等。

泳總評分後，會按分數將屬會分成數個等級，取得74.5%以上分數的屬會可申請及續任指定泳池私駐池屬會，其餘的依分數分為「優秀活躍屬會」、「活躍屬會」及「非活躍屬會」。

泳總的公開文件中並無提及，取得少於25%分數的「非活躍屬會」會有何後果。