張秀賢欠14.66萬被破產　官指張還款方案被拒　更證無力償還

前區議員張秀賢被指向多名政界人士借錢不還，遭多番入稟小額錢債審裁處和區域法院追討。退休通識科教師賴得鐘，早前指張向他借款16萬，但張只還了2萬元，賴追討不果遂要求高院頒令張破產。高院法官陳靜芬周一頒令張破產，今（11日）頒下判辭，指張遂稱曾經還款2萬，但該筆債務並沒計算在索償範圍，另張稱曾向賴提出還款方案但被拒絕，也只是進一步證明他沒有還款，亦無能力償還，故此頒令他破產。



區院裁定張需還連本帶利14.66萬

判詞指，張秀賢於2020至2021年間，先後向賴得鐘借款合共16萬，但張只償還了2萬元。賴遂於2023年8月入稟區域法院，向張追討餘下14萬連利息，隨後賴取得區院下達的「判定債務」，要求張償還14萬本金連6.6千元利息，惟張始終未有還款，因此賴入稟要求高院頒令張破產。

張秀賢曾因參與2014年佔中運動，被裁定妨擾罪成，被判社會服務令。（資料圖片／張浩維攝）

張秀賢曾於2019年區議會選舉勝出，成為元朗區議員。（資料圖片/張浩維攝）

張秀賢近兩年常被傳欠債，並被朋友等入稟追討，本周一被法庭頒令破產。(劉安琪攝)

張開庭前致電法庭稱抱恙

判辭續指，張未有向法庭提交通知書講述反對破產呈請的因由，但他於上月曾存檔文件，稱他有意還款，並指曾於2023年向賴及其法律代表提出還款方向但被拒，又提到曾經還款2萬。及至本月8日，高院開庭處理案件，張缺席聆訊，並在開庭前致電法庭稱他抱恙。

區院裁決後未還款已可視作無能力償還

法官指出，區院下達的判決對張有法律效力，但張未有還款，已可被視作無能力還款；而張存檔文件稱會還款、曾向賴提出還債方案等，只是進一步證實他沒有還款，亦沒有能力還款，即使他曾向賴償還2萬元，也不是計算在賴的索償金額之中，因此頒令張破產。

案件編號：HCB1779/2024