睇樓｜「黃金海灣」屯門黃金交通地段　專屬雙會所完善生活配套

旭日國際全新住宅項目「黃金海灣」，位於屯門黃金地段，毗鄰黃金泳灘，坐擁優越地理位置，掌握南北通行優勢，盡享交通便利性。「黃金海灣」特設專屬雙會所，第一期會所「Club Uppland」及第二期會所逾八大會所主題，共有多達45項休閒設施，加上項目鄰近大型商場及生活配套，便捷與悠閒生活同時兼得，為住戶提供優質家居體驗。



坐擁南北通行優勢 佔盡地利之便

北部都會區積極發展，加上位處港深雙城中央點，「黃金海灣」早著先機，讓住戶盡享南北通行的地理優勢。南向駕車約半小時直達中環，北向經深圳灣公路大橋直達前海及南山區，經港珠澳大橋則直達珠海、澳門等多個大灣區城市，全面掌握北部都會區發展機遇，適合經常往來中港兩地的人士。擬建中的屯門南延線及洪水橋至港島鐵路，頃刻連接全港港鐵網絡。加上超過15條往返港九新界的巴士及小巴線，如此便捷的交通優勢，住戶可盡情享受海岸寫意生活，實現無障礙暢行版圖。

除完善的交通及幹道網絡外，「黃金海灣」距離黃金海灘僅約兩分多鐘步程，亦可到黃金海岸鄉村俱樂部．遊艇會體驗直立板、龍舟、親子獨木舟等水上活動，隨時享受陽光與海灘，增添接觸大自然的機會。此外，項目鄰近屯門多個大型商場，亦可快速到達荃灣各大消費熱點，購物娛樂，更輕鬆便利。

雙會所同全配套 豐盛生活體驗

「黃金海灣」設有獨特雙會所 — 第一期會所「Club Uppland」及第二期會所，佔地超過10萬平方呎園林會所面積 ，合共多達45項會所設施，超過八大會所主題，結合自然景觀和多樣化的設施，提供無可比擬的豐盛體驗。

「Club Uppland」動靜皆宜

第一期會所「Club Uppland」被山巒環繞，以加拿大夢蓮湖為靈感，打造「AUTUMN FOREST 秋季森林」為主題的會所空間。與親友結伴在戶外野餐，會所提供多個戶外綠野空間，包括「The Pace 漫步林」、「Picnic Garden 野餐園地」、「The Grove 森度漫遊」、「The Breeze 風和日」、「Jade Lawn 綠茵曠野」、「Stellar Space 星羅天際」及「Sunlight Courtyard 海風庭園」，輕鬆寫意享受寧靜的大自然。住戶可在「Zen Yoga 竹林瑜伽」進行室外瑜伽，兒童尊享「The Kid’s Ride 與車童行」室外駕駛兒童單車，體驗動靜皆宜的生活樂趣。

都市人追求work-life balance，會所內的24小時健身房備有各類型的運動設備及運動空間，包括設有超過15種新型健身器材的「Spirit Gym 健身工房」、提供系統形式訓練的「Ultimate Bike Rides 極限單車」、「Yoga Mind 瑜伽天地」及「Wellness TRX TRX 戶外訓練區」，同時設有室內球場「Sport Court 多元運動場」，可進行不同球類活動例如籃球、羽毛球和乒乓球等等，培養良好運動習慣，為健康增值。

珍貴與家人摯愛相聚的時光，第一期會所「Club Uppland」提供多用途宴會廳及娛樂設備，住戶可租用宴會廳、烹飪工作室、室外燒烤區、多媒體室、麻雀室、VR電玩室、卡拉 OK 室等，盡情開party，享受各式娛樂休閒配套。

第二期會所 水上遊樂空間 寵物區毛孩friendly

第二期會所是水上活動愛好者的天堂，以游泳池及玩樂空間為主軸，包括約 25 米長的「The Aqua藍天泳池」、「The Infin & 無邊際延伸泳池 」 及「The Joy悅滿水世界」，亦可到休閒區享受日光浴。「Sauna Retreat 弛雅桑拿」瞬間驅走運動後的疲勞，身心大滿足。

為照顧不同家庭的需要，第二期會所設有兒童及寵物玩樂區。兒童玩樂區有多項放電設施，「Kids Party 童心遊悅」及「Kids Wonder 兒童水上樂園」玩轉繽紛水上世界；戶外遊樂場「The Sunshine 日光童樂」及室內兒童娛樂設施，適合不同年齡的兒童遊玩。會所特設「Pet Zone寵物地帶」讓毛孩任跑任跳，打卡攝下可愛毛孩照片。

(資料及相片由客戶提供)