睇樓|黃金海灣「意嵐」靠山面海海岸生活 9種戶型單位實用多元化

旭日國際住宅項目「黃金海灣」第1期「意嵐」全新登場，「黃金海灣」位處屯門黃金地段，前擁青山灣醉人海景，後靠翠綠山巒。「意嵐」提供692伙分層住宅單位，標準單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，另設特色單位，實用面積由204平方呎至約767平方呎不等，共9種戶型以供選擇。單位由享譽國際的建築事務所P&T Group及設計事務所 Hirsch Bedner Associates精心主理，採用頂級建築材料及家電，配備低輻射IGU鍍膜雙層中空玻璃幕牆，阻隔隔音效果出色，住戶可以明火煮食享受入廚樂。其中4個示範單位，包括1個連裝修單位及3個清水單位，間隔靈活實用，方便住戶打造個人化的寫意家居。



一房示範單位開揚採光 化身瑞典蔚藍海岸

第1期第5座（5B）18 樓 N 單位為一房（開放式廚房）間隔，實用面積316平方呎，連22平方呎三合一露台及 16 平方呎工作平台。經改動示範單位以「瑞典蔚藍海岸」為主題，以淺木色為主調，配搭藍色波浪形紋路，襯以木質和玫瑰金的家具及擺設。

大門玄關配備鞋櫃，中間位置為飾櫃，可放置鞋履及雜物，收納空間十足。客飯廳擺放深藍色雙座布藝沙發及金棕色抱枕，配上橢圓形地毯，加上精緻圓形深啡色茶几，淺色雲石托盤及酒具，簡約時尚。客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃趟門連接露台，採光度十足，感覺開揚。露台則放置原木色雙層茶几、卡其色露營椅、露營燈、綠植和地毯，打造寫意戶外角落。開放式廚房使用 L 型淺色雲石工作台，配淺棕色木紋廚櫃，配備國際品牌廚房電器，隨時享受明火煮食的樂趣。

睡房同樣以大地色系及玫瑰金作主調，採用偌大玻璃窗提升採光度。雙人床放靠窗位置，使用地台設計更多收納空間。而床邊設置多個層架，懸吊式衣櫃，配備全身鏡、掛衣杆，打造專屬衣帽間。

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一房清水示範單位 長方形客廳睡房 四正實用

另一個一房清水示範單位，同樣以第 1 期第 5 座（5B）18 樓 N 單位為藍本，實用面積 316 平方呎，連 22 平方呎三合一露台及 16 平方呎工作平台。單位間隔四正實用，單位選用三菱重工冷氣機，而大門採用 LOCKLY 智能門鎖，設一次性密碼、3D 指紋感應、藍芽及 RFID 拍卡等開鎖方式，亦可為特定訪客設立一次性離線密碼，方便戶主邀請親朋共聚。長方形客廳易於擺放傢俬，落地玻璃趟門連接露台，廣納自然光線。睡房同樣是長方形設計，空間寬敞，大玻璃窗採光好，一覺醒來盡享廣角美景。浴室設備齊全，淋浴室、洗手盆、坐廁、雙門帶燈鏡櫃、Stiebal Eltron 電熱水爐及 Panasonic 浴室寶，打造舒適淋浴環境。

兩房清水示範單位 全屋無走廊

兩房清水示範單位（第 1 期第 3 座 18 樓 D 單位）為開放式廚房間隔，實用面積 447 平方呎，連 22 平方呎三合一露台及 16 平方呎工作平台，全屋不設走廊位置，特大的室内空間更靈活實用。全屋以淺木色主調，玄關設收納鞋櫃及儲物櫃。客飯廳落地玻璃趟門，連接室外三合一露台，廚房為 L 型開放式設計，善用高樓低優勢，上方位置設置大量儲物櫃，加上大容量廚櫃、雙層儲物推拉籃，收納空間大增。睡房 1 及睡房 2 間隔寬敞實用，落地玻璃窗戶有助提升空間感，兩個睡房與客廳為同座向，均可飽覽青山灣海景。

三房一套單位

第 1 期第 3 座 18 樓 A 單位為三房一套（獨立廚房）間隔，實用面積 653 平方呎，連39平方呎露台及16平方呎工作平台。長方形客飯廳空間寬敞，擺放八人餐桌及三座位沙發都綽綽有餘，玻璃趟門連接室外露台，採光更明亮。長形獨立廚房設置 L 形淺色雲石紋工作檯面，就算多人入廚煮食亦得心應手。廚房設備齊全，更特設 Vinvautz 酒櫃，盡顥尊貴品味。主人套房空間十足，輕鬆擺放雙人床、衣櫃及梳妝台，透過廣角玻璃窗戶欣賞遼闊景致，主人房浴室設有氣窗的明廁設計，更可連接工作平台以作通風。而睡房 1 及睡房 2同樣方正實用，可靈活添置不同傢俬。

(資料及相片由客戶提供)