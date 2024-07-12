21歲男分手後疑前女友結新歡 披露其資料兼負評 涉違起底罪被捕
撰文：郭梓謙
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私隱專員公署今日（12日）於九龍區拘捕一名21歲中國籍男子，懷疑他因前女友另結新歡，而在未經前女友同意下，於社交媒體披露其個人資料，涉嫌違反「起底罪」（《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條），被捕男子獲准保釋，公署會繼續調查案件。
公署指，調查顯示被捕男子與女事主曾是男女朋友關係，兩人今年3月分手，該男子後於5月在懷疑前女友另結新歡下，在一個社交媒體平台個人帳戶內，先後兩次發布數則包含前女友個人資料的訊息，並對其作出負面評論。事主被披露的個人資料包括英文姓名、住址、手提電話號碼、照片及社交媒體帳戶名稱。
公署提醒市民，不要因感情糾紛而將他人「起底」，而「起底」屬嚴重罪行，一經定罪最高可被罰款100萬元及監禁五年。
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