多啦A夢展覽｜期間限定餐廳同步開放　粉絲打卡必備豆沙包與咖啡

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展明日（13日）正式開幕，展覽所在的尖沙咀K11 MUSEA，亦在同日推出多啦A夢主題餐廳「100%多啦A夢限定主題Cafe」，直至8月30日才結束期間限定。粉絲參觀展覽前後的時間，可考慮到餐廳品嘗多啦A夢特色飲品和食品。根據餐牌顯示，合共5款飲品和食品的價格，分別由78元至198元不等，包括印有多啦A夢圖案的豆沙包紅豆班戟、鈴噹造型的咖啡等，以便顧客打卡留念。



K11 MUSEA在7月13日起，推出多啦A夢主題的餐廳。（夏家朗攝）

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期間限定餐廳7.13至8.30營業 門外放多啦A夢雕塑供打卡

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展分為收費及免費區域，兩個展區明日起均在K11 MUSEA開幕。位於地下樓層的Artisan Lounge by LUBUDS，亦變身為「100%多啦A夢限定主題Cafe」，由7月13日至8月30日期間營業，每日開放時間為早上10時至晚上10時正，可現場入座及提前預約。餐廳外放有多啦A夢雕塑供商場顧客打卡，旁邊的玻璃櫃亦放滿多啦A夢贈品。

日期︰2024年7月13日至8月30日

時間︰早上10時正至晚上10時正

地點︰K11 MUSEA地下層Artisan Lounge by LUBUDS



「100%多啦A夢限定主題Cafe」門外設有打卡位。（歐陽德浩攝）

提供5款食品飲品 全是多啦A夢相關圖案設計

餐廳提供2款食品以及3款飲品，食品價格售118元至198元不等，其中豆沙包紅豆班戟印有可愛多啦A夢的圖案；至於飲品則一律收78元，其中荔枝梳打調製成多啦A夢標誌的藍色，而咖啡則分別設計成多啦A夢或鈴噹造型。

．100%朋友召喚鈴龍蝦牛油果三明治拼薯條（$198）

．多啦A夢最愛甜品︰豆沙包紅豆班戟（$118）

．多啦A夢荔枝梳打（$78）

．多啦A夢鮮奶咖啡（$78）

．100%朋友召喚鈴泡沫咖啡（$78）

．上述飲品食品另收加一服務費



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K11 MUSEA同步推出夏日活動

K11 MUSEA公布，除了上述多啦A夢相關活動外，商場亦推出「奇幻夏日︰100童夢新想像」夏日活動，例如推出Food Playground升級概念，由12間餐廳提供超過400多種精美菜餚和飲品；並與品牌伙伴策劃超過100個親子體驗活動和禮遇，將於9月前的周末送出免費獎品；而Chole、Tod's、Versace等品牌，將推出獨家限定店等。