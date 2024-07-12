多啦A夢展覽．直擊｜收費區搶先看　獨家動畫胖虎香港演唱會曝光

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展明日（13日）起舉行，《香港01》今日率先現場直擊，發現場內掛上數十幅黑白及彩色的原畫復刻作品，並放有作者藤子．F．不二雄的工作枱及鋼筆等複製品。

展覽其中一個焦點是由專責製作《多啦A夢》動畫的Shin-Ei動畫株式會社，以香港為背景特製的原創短篇動畫《胖虎世界巡迴演唱會》，下文將率先預覽「演唱會」內容。



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「100%多啦A夢&FRIENDS」分為「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」及「100%多啦A夢空中樂園」。其中前者便設有漫畫單行本展區、黑白作品展區、藤子．F．不二雄老師的工作房間、無限多啦A夢世界等多個展區，主打獨家放映原創短篇動畫，以及沉浸式體驗空間和互動裝置。

至於後者則將露天平台打造成雕塑花園，展示36個多啦A夢立體雕塑，包括13個多啦A夢電影及23個趣怪造型，例如蕃薯、野狼、大雄以及多啦A夢混合體等，時間橫跨1980年到2024年。

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胖虎跳出日本到香港紅館參賽演唱

「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」的焦點之一，為專責製作《多啦A夢》動畫的Shin-Ei動畫株式會社，以香港為背景特製的原創短篇動畫《胖虎世界巡迴演唱會》。該動畫長達8分鐘，採用粵語配音，講述胖虎某次使用新登場的特別法寶「100%朋友召喚鈴」，強制性邀請一眾朋友欣賞他的演出，惟小夫事後吹捧胖虎可舉行世界巡迴演出，衍生出一系列令人啼笑皆非的劇情。

最終胖虎在機遇巧合下，前往香港紅館參賽演唱，雖然大雄與多啦A夢力阻「災難」發生，但無礙胖虎的聲音傳遍全球。此外，該動畫亦專為港人設計不少有趣對白，例如小夫唯恐天下不亂，為讚揚胖虎的歌聲美妙，形容成「胖虎不紅，天理不容」。

場內有藤子F不二雄書桌的複製品。（夏家朗攝）

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重現作者生前工作枱 尤愛聽古典音樂及落語

除了專為香港觀眾而設的動畫外，另一個焦點則是「藤子．F．不二雄的工作房間」展區，根據藤子F不二雄博物館的原桌，複製生前作畫時的空間。例如桌上擺放作者常用的物品，包括SF百科圖鑑、牛頓科學雜誌等，以及羽毛筆、漫畫原稿紙等文具。

展覽的介紹便指，作者創作時喜歡大聲播放古典音樂及落語，因此桌上便放有日本著名落語表演者古今亭志ん生（五代目）的「精選集錄音帶」。

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100%多啦A夢&FRIENDS》展覽地圖。（主辦方提供圖片）

放有巨型立體漫畫書 1:1多啦A夢雕塑

至於其他展區亦擺放不同的雕塑及作品，例如漫畫單行本展區，便放有45本巨型立體漫畫單行本，以及1:1原尺寸多啦A夢雕塑。當中5個故事被抽選為大型展出，包括第5卷的「5個多啦A夢」互相打架、第14卷的「離家出走到無人島」。

而展覽亦掛上合共17張彩色及黑白原畫復刻作品，前者有「大雄的恐龍」原本版畫、「再見小樹」畫作等；後者則包括首4冊大全集，例如「喜歡得不得了」的樣子、「從未來之國而來」等故事。

《100%多啦A夢&FRIENDS》由於反應熱烈，巡迴特展主辦方多次宣布加場。（主辦方提供圖片）

無限多啦A夢世界則是沉浸式體驗空間，牆上展示多款法寶，仿似置身百寶袋中，現場並影像投射出多個有趣造型的多啦A夢，就如走進時光隧道。除了上述展品外，其實展覽並掛有30篇大長篇原畫復刻作品，另外設有10度巨型漫畫牆、7個立體雕塑展示。