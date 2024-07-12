多啦A夢展覽｜搶先看約80個造型雕塑　粉絲今早趕到拍攝打卡

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」將於明日（13日，星期六）開始，主辦機構今早（12日)舉行開幕禮。位於星光大道暨海濱的免費展區內雕塑最矚目，有34個動漫多啦A夢及10位多啦A夢親友的1：1原大雕塑，以巨型漫畫列陣，映襯維港天際線，一早吸引粉絲到場觀看及打卡。



開幕禮後，主辦機構安排傳媒觀賞位於K11 MUSEA六樓的收費展區，一睹展出的多幅官方授權原畫復刻作品，以及另外36個多啦A夢立體雕塑，當中包括13個電影多啦A夢造型及23個趣怪造型，如蕃薯、野狼、大雄以及多啦A夢混合體等。



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「真人版靜香」藤子．F．不二雄次女出席開幕禮

《多啦A夢》自1970年漫畫誕生以來在全球廣受歡迎，去年為香港帶來《橡皮鴨二重暢》海上展覽的創意品牌AllRightsReserved（ARR），繼2012年帶來《你睇！！多啦A夢黎喇！誕生前 100 年祭》香港展覽後，12年後再度與已故漫畫家藤子．F．不二雄公司Fujiko Pro，主辦全球最大型多啦A夢展覽之一的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展香港站，同時紀念藤子．F．不二雄誕生90周年。

被稱為「真人版靜香」的Fujiko Pro社長、藤子．F．不二雄次女勝又日子（日本女性出嫁後從夫姓）繼5月25日出席中山公園快閃活動後，今日再次親臨香港，連同主辦單位ARR創辦人林樹鑫（SK Lam）與嘉賓出席今早舉行的開幕禮，為「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展首站揭開序幕。

《100%多啦A夢&FRIENDS》由於反應熱烈，巡迴特展主辦方多次宣布加場。（主辦方提供圖片）

粉絲今早到星光大道拍攝多啦A夢公仔

在星光大道一早已擺放數十個不同造型的多啦A夢公仔，包括12米高的吹氣漫畫家造型多啦A夢，今早一早已吸引本地粉絲到來搶先觀賞及拍攝。

部分多啦A夢更「衝出會場」足跡遍全港，總共展岀135組立體雕塑，大部分更從未展出。特展更帶來新登場的特別法寶「100%朋友召喚鈴」，搖晃這法寶就能召喚朋友到來，緊扣展覽主旨「好朋友，心中一想就即到」，召喚全球好友香港見。

100%多啦A夢&FRIENDS》展覽地圖。（主辦方提供圖片）

免費展區有34個動漫多啦A夢及10位多啦A夢親友借打卡

展覽分為免費及收費展區。免費展區於星光大道暨海濱舉行，由明日（13日）起對外開放至8月11日。

免費展區內雕塑最矚目，有34個動漫多啦A夢及10位多啦A夢親友的1：1原大雕塑，以巨型漫畫列陣，映襯維港天際線。 「100%星光大道」則向香港電影致敬，多啦A夢與好友大雄等穿上禮服，沿星光大道陪伴13位香港電影工作者的漫畫化人形立牌，走過以多啦A夢主題顏色為創作概念的「藍」地毯。

為管理參觀人潮，豎立全球最高達12米多啦A夢充氣雕塑的免費展區（一）「100%多啦A夢户外展區」，將不設現場輪候入場，市民需預先於網上登記。首星期（即7月13日至19日）的參觀名額已經爆滿，下周二（7月16日）市民將可透過Klook系統，預約7月20日至7月26日入場。其後逢星期二中午12時起，將開放預約未來一星期的名額。

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於明日至8月11日免費展區開放期間，星光大道附近一帶將實施單向人流管制，只限已預約免費戶外展區之人士才可以經K11 MUSEA進入該區，而早前已購買收費展區門票人士，亦可經K11 MUSEA上6樓收費區。其他需要前往星光大道的公眾人士，須從星光大道近尖東一段（近麥兜雕塑）進入，並依從人員指示，前往星光大道或無需預約的另一免費展區（二）「100%星光大道」，與電影工作者立牌及多啦A夢等雕塑打卡，並沿文化中心方向離開。

「100%多啦A夢空中樂園」再有36個多啦A夢立體雕塑

位於K11 MUSEA六樓的收費展區，則由明日起開放至8月18日，收費展區門票已全部售罄。分展區一「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」及展區二「100%多啦A夢空中樂園」。

收費展區共有逾萬尺，稱可帶忠實粉絲走入百分百多啦A夢世界，其中室內的「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」，將獨家放映ARR斥資的原創短篇動畫——日本著名動畫公司「Shin-Ei Animation」為香港度身訂造原創動畫。展館另特設沉浸式體驗空間及漫畫裝置，同時展出多幅官方授權原畫復刻作品、大長篇及精選電影場景及17組首次展示的雕塑。

「100%多啦A夢空中樂園」則展示36個多啦A夢立體雕塑，當中包括13個電影多啦A夢造型及23個趣怪造型，包括蕃薯、野狼、大雄以及多啦A夢混合體等。

▼5月25日 多啦A夢展覽特展前快閃活動▼



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1：1原大尺寸法寶「隨意門」出現鬧市和旅遊熱點

ARR與支持機構香港旅遊發展局合作，呈獻「100%多啦A夢&FRIENDS」隨意門在香港。於即日起至8月8日（星期四）期間，部分多啦A夢將搶先「衝出會場」，帶來10道逾2米高、1：1原大尺寸的法寶「隨意門」，召喚旅客及市民遊走香港鬧市和旅遊熱點，找尋粉紅門框蹤影打卡，以及領取限量紀念品。每一道隨意門內均有各個香港景點的標誌。

ARR亦會於7月20日（星期六）再度在維港上空舉辦第二場多啦A夢無人機匯演，當中加入全新精彩內容，一千架無人機將化身為各式各樣的經典多啦A夢場景與造型，配合多啦A夢配音員聲演。

特展會推岀一系列獨家主題紀念品，包括紀念畫作、全球限量500枚原木雕塑、毛絨公仔等。紀念品將於明日起展覽開放期間於現場開賣，場內更特設會場限定品，紀念品系列共有逾50款不同精品。展覽現場分別於K11 MUSEA六樓收費展館門外及地下G033設期間限定店，6樓期間限定店僅限持票人士進入;而地下「100%多啦A夢户外展區」旁的期間限定店則向公眾開放，毋須持票及預約進場。

▼5月25日 全球首個多啦A夢無人機表演▼



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▼6月13日 100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪 360▼



▼5月31日 多啦A夢主題輕鐵列車▼

